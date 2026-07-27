A reação de correligionários de Joaquim Barbosa à investida de Zema em ex-ministro do STF

Ler Resumo





Romeu Zema manifesta interesse em ter Joaquim Barbosa na sua chapa presidencial, e a ideia encontra forte ressonância entre os correligionários do ex-ministro. Filiados do Democracia Cristã e o presidente João Caldas endossam a possível composição, vendo-a como uma “grande chapa” para o futuro do Brasil.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um dia após o candidato do Novo à presidência da República, Romeu Zema, dizer que gostaria de ter Joaquim Barbosa em sua chapa, correligionários do ex-ministro do STF reagiram positivamente ao cenário desenhado pelo ex-governador de Minas Gerais.

Filiados do Democracia Cristã procuraram João Caldas, presidente do partido, animados com a possibilidade do ex-magistrado participar da disputa nacional.

Ao longo do domingo, o dirigente partidário recebeu ligações de filiados de vários cantos do país, que quiseram demonstrar apoio a eventual participação de Barbosa na chapa encabeçada por Zema.

Ao Radar, Caldas disse aprovar a eventual composição entre Zema e Barbosa. “Eu acho uma grande chapa. É uma grande composição política, uma dupla muito boa para o Brasil. Não sou contra não. Eu assino embaixo”.