A reação de correligionários de Joaquim Barbosa à investida de Zema em ex-ministro do STF
Filiados do Democracia Cristã procuraram João Caldas, presidente do partido, animados com possibilidade de ex-magistrado participar da disputa nacional
Um dia após o candidato do Novo à presidência da República, Romeu Zema, dizer que gostaria de ter Joaquim Barbosa em sua chapa, correligionários do ex-ministro do STF reagiram positivamente ao cenário desenhado pelo ex-governador de Minas Gerais.
Filiados do Democracia Cristã procuraram João Caldas, presidente do partido, animados com a possibilidade do ex-magistrado participar da disputa nacional.
Ao longo do domingo, o dirigente partidário recebeu ligações de filiados de vários cantos do país, que quiseram demonstrar apoio a eventual participação de Barbosa na chapa encabeçada por Zema.
Ao Radar, Caldas disse aprovar a eventual composição entre Zema e Barbosa. “Eu acho uma grande chapa. É uma grande composição política, uma dupla muito boa para o Brasil. Não sou contra não. Eu assino embaixo”.