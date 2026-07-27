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Política

A reação de correligionários de Joaquim Barbosa à investida de Zema em ex-ministro do STF

Filiados do Democracia Cristã procuraram João Caldas, presidente do partido, animados com possibilidade de ex-magistrado participar da disputa nacional

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 16h01 | Atualizado em 27 jul 2026, 17h00
Homem negro calvo, de óculos, terno preto, camisa branca e gravata vermelha, sorri ao sair de um carro preto, com a porta aberta. Ao fundo, carros e árvores desfocados
O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa -  (Evaristo Sá/AFP)
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Um dia após o candidato do Novo à presidência da República, Romeu Zema, dizer que gostaria de ter Joaquim Barbosa em sua chapa, correligionários do ex-ministro do STF reagiram positivamente ao cenário desenhado pelo ex-governador de Minas Gerais.

Filiados do Democracia Cristã procuraram João Caldas, presidente do partido, animados com a possibilidade do ex-magistrado participar da disputa nacional.

Ao longo do domingo, o dirigente partidário recebeu ligações de filiados de vários cantos do país, que quiseram demonstrar apoio a eventual participação de Barbosa na chapa encabeçada por Zema.

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Ao Radar, Caldas disse aprovar a eventual composição entre Zema e Barbosa. “Eu acho uma grande chapa. É uma grande composição política, uma dupla muito boa para o Brasil. Não sou contra não. Eu assino embaixo”.

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