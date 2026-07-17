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Política

A reação de Ciro Gomes à candidatura do irmão por uma chapa rival no Ceará

Tucano vai disputar o governo do estado com aliados de direita, enquanto Cid Gomes tentará reeleição ao Senado ao lado do PT

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jul 2026, 17h22 | Atualizado em 17 jul 2026, 18h30
Ciro Gomes
Ciro Gomes - (./.)
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O ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB-CE) comentou nesta sexta-feira, 17, o fato de o irmão dele, o senador Cid Gomes (PSB-CE), ser candidato à reeleição em uma chapa adversária à sua. Para ele, nunca houve dúvida de que esse acabaria sendo o destino eleitoral de ambos em 2026: se enfrentarem.

“Tendo a ser mais informado do que a média da opinião pública, porque eu estou no centro das coisas. Para mim, não há a menor dúvida, dado que eu conheço bastante bem o cidadão. Eu já sabia há muito tempo que toda manobra dele era para isso [ser candidato à reeleição do Senado]. Então, não quero acrescentar nenhum comentário. Desejo apenas boa sorte”, afirmou Ciro ao ser questionado por jornalistas.

Enquanto Ciro disputará o comando do governo do Ceará, com uma chapa formada com nomes do União Brasil e do PL, todos à direita, Cid vai tentar a reeleição ao Senado, integrando o grupo político do atual governador, Elmano de Freitas (PT).

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Também nesta sexta, Cid alegou que decidiu ocupar a o espaço da candidatura ao Senado que estava anteriormente reservada (e era defendida pelo próprio Cid) ao deputado federal Junior Mano (PSB-CE) porque o colega pediu para fazê-lo, de modo a fortalecer a chapa petista.

A situação se concretizou de fato após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pedir expressamente a Cid Gomes que fizesse tal movimentação política.

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Os irmãos Gomes são dois dos maiores caciques políticos do Ceará atualmente, e contar com o apoio de um deles é fundamental para o processo eleitoral — ainda mais neste momento em que Ciro leva vantagem na maioria das pesquisas, com chances, inclusive, de vitória em primeiro turno.

“A pedido do presidente, ficou definido que o senador Cid Gomes concorrerá à reeleição. O deputado Júnior Mano estará na sua primeira suplência. Esse é o projeto que tem feito nosso Ceará avançar e que ainda trará muitas oportunidades para todos os cearenses. Unidos com Lula e Elmano por um Ceará e um Brasil cada vez mais fortes”, anunciou Elmano nas redes sociais. “O presidente fez um apelo. Sou um soldado do partido”, disse Cid em outro contexto.

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A situação (Gomes versus Gomes) não é exatamente uma novidade, mas foi oficializada na terça-feira, 14, após um encontro da base petista cearense com Lula em Brasília. Há alguns meses, quando Ciro foi cogitado como candidato à Presidência pelo PSDB, Cid já havia dito que preferiria esse cenário, justamente para não precisar votar contra o irmão no estado e nem participar de uma chapa adversária à dele.

Apesar disso, Cid vinha dizendo que não disputaria sua reeleição (ele completa oito ano de seu atual mandato em 2026). Mesmo tendo rompido com Ciro em 2022, quando decidiu apoiar Lula e não a candidatura do irmão, Cid vinha falando que não gostaria de reviver as brigas familiares, provocadas pela política.

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O PT governa o Ceará há quase doze anos e, pela primeira vez nesse período, vê chances reais de perder o comando do estado. Até o momento, a segunda vaga para o Senado da chapa ainda não foi fechada.

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