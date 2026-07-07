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Política

A reação de Alcolumbre ao ser acusado de estar sentado em cima da PEC do fim da escala 6×1

Diante da inércia do amapaense em despachar a PEC do fim da escala 6x1 para a CCJ do Senado, Uczai disse que passaria a tratá-lo como inimigo dos trabalhadores 

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 jul 2026, 16h57 | Atualizado em 8 jul 2026, 14h21
PAGAMENTO - Davi Alcolumbre: 30 milhões de dólares teriam sido depositados em contas no exterior
PAGAMENTO - Davi Alcolumbre: 30 milhões de dólares teriam sido depositados em contas no exterior (Carlos Moura/Agência Senado)
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A reação de Alcolumbre ao ser acusado de estar sentado em cima da PEC do fim da escala 6×1 Priorize VEJA no Google

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, reagiu a críticas feitas pelo líder do PT na Câmara, Pedro Uczai, afirmando que não tolera ameaças e que não se submete a pressões político-eleitorais.

Diante da inércia do amapaense em despachar a PEC do fim da escala 6×1 para a CCJ do Senado, Uczai disse que passaria a tratá-lo como inimigo dos trabalhadores caso ele não encaminhasse o texto para a principal comissão da Casa até a próxima semana. “Nós vamos dar uma trégua para o Davi Alcolumbre para ele pegar a pasta e mandar para a Comissão de Constituição e Justiça. Até semana que vem, se ele não encaminhar para a Comissão de Justiça, nós vamos elegê-lo como inimigo também. Inimigo dos trabalhadores e da pauta”.

Apesar de ser uma ferramenta de pressão, a crítica do líder do PT pode ser considerada justa, já que a medida chegou ao escaninho de Alcolumbre há mais de um mês e ele não fez nada.

Em nota, o chefe do Congresso disse que esse tipo de ameaça e tentativa de intimidação não será mais tolerado e pontuou que a definição da pauta e da tramitação das matérias não se submete a ultimatos ou pressões político-eleitorais.

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O parlamentar do União Brasil lembrou ainda que a definição da pauta e da tramitação das matérias é prerrogativa constitucional da presidência do Senado e destacou que qualquer tentativa de constranger a condução dos trabalhos da Casa representa afronta à independência entre os Poderes.

Para demonstrar que não está inerte em relação ao tema, Alcolumbre citou que se reuniu na semana passada com a líder do governo no Senado, Teresa Leitão, e com representantes das centrais sindicais para discutir a PEC da jornada de trabalho. Na ocasião, ele reafirmou seu compromisso com o diálogo e com a tramitação regular da proposição.

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