A reação de Alckmin à fala de Trump sobre a eleição no Brasil

O vice-presidente reeleito Geraldo Alckmin respondeu brevemente às declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a eleição no Brasil. Em conversa com jornalistas, o americano questionou a prorrogação do horário da votação, ecoando o posicionamento da campanha do candidato derrotado no segundo turno das eleições, Flávio Bolsonaro.

“Acho que pareceu ruim a eleição, o jeito que foi organizada, com a prorrogação [do prazo de votação]. Muito estranho”, disse Trump. Sem apresentar provas, ele disse que a eleição “pareceu fraudada”.

Em entrevista à TV Vanguarda, do interior de São Paulo, Alckmin afirmou que a opinião de Trump é “equivocada” e que ele não deveria interferir na política do Brasil. “Totalmente equivocada, né? Primeiro, não se interfere na política de outro país. Isso é uma regra basilar. Segundo, não tem nenhum referencial para dizer isso. O Brasil é um exemplo para o mundo, de urna eletrônica, segurança jurídica. Democracia você ganha eleição, você perde. É o povo que decide”.

As polêmicas medidas de Donald Trump

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Tarifaço

Em seguida, Alckmin exaltou as negociações do Brasil com outros mercados como alternativa ao tarifaço imposto pelos Estados Unidos, que inviabilizou a entrada de alguns produtos brasileiros naquele país. Ele disse que continuará negociando com o vizinho do hemisfério norte.

“Encerrada a eleição, vamos continuar a negociação com os Estado Unidos para ter um bom acordo. Estamos abrindo o mercado, fizemos acordo Mercosul-Singapura, Mercosul-União Europeia e estamos bem encaminhados para um acordo Mercosul-Canadá. Mesmo com o tarifaço batemos recorde de exportação”.

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Fala de Trump

De forma um pouco contraditória, Trump afirmou que “gosta” de Lula, que foi reeleito e vai governar o Brasil pela quarta vez. “Eu não governo o Brasil, eu governo os Estados Unidos. Eu só pensei que a eleição foi… eu gosto do Lula, me dou muito bem com ele”.

O presidente estadunidense afirmou que não escolheu um lado na corrida presidencial brasileira, e apenas acompanhou o processo.

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(Com Agência Brasil)