A reação das redes à ausência de Paes no primeiro debate para governador

A ausência de Eduardo Paes (PSD) no primeiro debate entre os candidatos ao governo do Rio, realizado pela TV Bandeirantes neste domingo, 9, repercutiu nas redes sociais. Enquanto os demais concorrentes participaram do encontro, o ex-prefeito cumpriu agenda em Comendador Levy Gasparian, no Centro-Sul Fluminense.

Em uma publicação sobre a a agenda, Paes apareceu ao lado da filha, Isabela Paes, e destacou os resultados da educação municipal da cidade. Nos comentários, porém, a maior parte das manifestações se concentrou na decisão de não participar do debate, com usuários questionando a escolha e utilizando termos como “fujão” e “arregão”.

A campanha de Paes informou que a ausência ocorreu por orientação do departamento jurídico da coligação, que decidiu não participar de debates e sabatinas antes do início oficial da campanha e da confirmação dos registros das candidaturas pela Justiça Eleitoral, prevista para 16 de agosto. A Band manteve o encontro com os demais candidatos.