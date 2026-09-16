A reação da OAB às declarações de Flávio Dino sobre “venda de sentenças”

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A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) manifestou contrariedade às declarações do ministro do STF, Flávio Dino, que afirmou não existir venda de sentença sem um advogado comprando. A entidade defende que a fala generaliza injustamente a classe profissional e exige respeito institucional à advocacia.

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A Ordem dos Advogados do Brasil manifestou, nesta quarta-feira (16), contrariedade às declarações do ministro do STF, Flávio Dino. Durante julgamento de Alexandre de Moraes no Supremo, o magistrado afirmou que “não existe venda de sentença sem um advogado comprando”.

Em nota, o Conselho Federal da OAB argumentou que a fala de Dino fomenta uma generalização injusta, lançando suspeitas sobre toda a classe profissional. A entidade, que representa, regulamenta e disciplina a advocacia no país, defende que a responsabilização por eventuais ilícitos deve ser estritamente individual.

A manifestação da Ordem exige ainda respeito institucional à advocacia e ressalta a importância dos advogados e advogadas para a manutenção do Estado Democrático de Direito.

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