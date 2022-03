A reação da irmã de Marielle à nova foto com a placa quebrada da vereadora

Após VEJA publicar a nova foto em que os deputados bolsonaristas Rodrigo Amorim e Daniel Silveira aparecem com a placa quebrada de Marielle Franco, a irmã da vereadora do Psol assassinada a tiros em março de 2018 reagiu no Twitter ao ato dos parlamentares. “O ódio que vocês sentem por essa placa é porque metade dela é maior do que vocês dois juntos!”, publicou Anielle Franco.

Amorim é deputado estadual no Rio pelo PSL e deve se filiar ao PL ou ao PTB. Silveira é deputado federal e foi preso em fevereiro do ano passado por ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF). Ele se filiou ao PTB quando ainda estava na cadeia – hoje, cumpre medidas restritivas.

“Ao invés dos deputados estarem trabalhando como foram eleitos pra fazer, estão à toa incitando o ódio e desprezando a vida, a luta e a memória das mulheres! Esse ato é tão desprezível quanto vocês!”, escreveu ainda Anielle.

Metade da placa de Marielle que foi quebrada pelos então candidatos em 2018 está emoldurada no gabinete de Amorim, na Assembleia Legislativa do Rio. Silveira o visitou na semana passada, quando os dois posaram para a nova foto.