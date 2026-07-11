🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

A reação da direita mundial diante de aproximação das mulheres à esquerda

Com mulheres pendendo à esquerda na crescente divisão de voto por gênero, direita tenta recuperar terreno

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jul 2026, 18h00 | Atualizado em 13 jul 2026, 18h08
Três imagens lado a lado: à esquerda, Giorgia Meloni com expressão séria; ao centro, uma mulher de cabelo escuro sorrindo, segurando um microfone; à direita, uma mulher de camisa branca abraça um bebê em uma cozinha rústica
Da esquerda para a direita: a premiê italiana Giorgia Meloni, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e a influenciadora Hanna Neeleman, expoente das influenciadoras 'tradwife' (Pier Marco Tacca/Getty Images, PL Mulher/Divulgação e Reprodução/ballerinafarm/.)
Continua após publicidade
A reação da direita mundial diante de aproximação das mulheres à esquerda Priorizar nos meus resultados Google

Pesquisas eleitorais ao longo dos últimos dezesseis anos mostram que, cada vez mais, o gênero tem se tornado a principal linha divisória da política brasileira, com homens mais voltados à direita e mulheres, à esquerda. Com base em levantamentos recentes, essa distância, que vem se alargando desde 2018, pode atingir seu ápice nas eleições deste ano –no Datafolha de junho, mulheres davam 15 pontos percentuais de vantagem a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto Flávio Bolsonaro (PL) tinha a preferência dos homens por nove pontos percentuais: um abismo de 24 pontos, o maior da série histórica até o momento.

Esse está longe de ser um fenômeno exclusivamente brasileiro, repetindo-se em países europeus, nos Estados Unidos e na América Latina. O avanço da esquerda entre o eleitorado feminino levou partidos e lideranças conservadoras em todo o mundo a reverem sua estratégia para dialogar com esse público. Em vez de rejeitar completamente pautas ligadas à representação das mulheres, parte da direita passou a incorporá-las sob uma perspectiva própria, valorizando a presença feminina na política sem romper com valores tradicionais ligados à família, à maternidade e ao conservadorismo.

Para a professora e pesquisadora sobre extrema direita Júlia Almeida, esse movimento pode ser observado em diferentes países. Ela cita como exemplos a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, que defendem maior protagonismo feminino, mas direcionado a um perfil específico de mulher. “É uma mulher que quer ascender ao poder, que fala em protagonismo de mulheres, mas de mulheres específicas: as conservadoras, as mães, as ‘mulheres de família’. É um empoderamento com limites, que não é exatamente o que o feminismo consideraria como emancipação”, afirma.

Segundo Almeida, essa estratégia também se manifesta fora da política institucional, com o crescimento de influenciadoras conhecidas como tradwives (“esposas tradicionais”), que promovem um estilo de vida centrado no trabalho doméstico, na maternidade e em papéis tradicionais de gênero. Na avaliação da pesquisadora, esse conjunto de iniciativas busca reduzir a rejeição da extrema direita entre as mulheres –cuja conquista é essencial para esses partidos se quiserem ter viabilidade eleitoral.

Siga
Continua após a publicidade

A avaliação encontra respaldo no discurso de lideranças conservadoras brasileiras. Para a senadora Damares Alves (Republicanos-DF), o fortalecimento da participação feminina no campo da direita passa justamente por incentivar mulheres conservadoras a ocupar espaços de poder. “O trabalho que venho desenvolvendo no Congresso e o movimento gigantesco liderado pela Michelle Bolsonaro estão rompendo essa barreira. Nós estamos viajando o Brasil inteiro e convidando a mulher comum, a mãe de família, a dona de casa, a pequena empreendedora e a líder comunitária para assumir a liderança política”, afirma.

Publicidade
TAGS:
Maquiavel
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).