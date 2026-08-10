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Política

A reação da campanha de Tarcísio à primeira pesquisa após o debate com Haddad

Aliados do governador celebram liderança isolada com margem para liquidação no primeiro turno

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 ago 2026, 10h19 | Atualizado em 10 ago 2026, 18h18
Homem de meia-idade, cabelo grisalho, camisa preta, segurando um microfone e falando em um palco com luzes fortes ao fundo
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, na convenção do PL (Divulgação/.)
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A reação da campanha de Tarcísio à primeira pesquisa após o debate com Haddad Priorizar nos meus resultados Google

Após o primeiro debate eleitoral realizado pela TV Bandeirantes, neste domingo 9, que colocou frente a frente o atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o seu adversário, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT), a campanha do candidato à reeleição reagiu de forma positiva à primeira pesquisa de intenção de voto publicada depois do confronto.

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O levantamento Ideia/ACSP mostra Tarcísio à frente no primeiro turno com 50,6% das intenções de voto, enquanto Haddad soma 33,6%. Caso esse resultado se confirme nas urnas, o atual chefe do Bandeirantes seria reconduzido ao cargo sem a necessidade de uma segunda rodada de consulta à população.

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Apesar de pregar serenidade, a campanha se mostra confiante e avalia que os números revelam um cenário de reconhecimento dos paulistas ao trabalho realizado pelo governador. Outro dado celebrado é a aprovação do governo vigente: a pesquisa aponta que 63,3% dos eleitores aprovam a forma como Tarcísio de Freitas executa suas funções, enquanto 29,1% desaprovam.

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