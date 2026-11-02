A reação bolsonarista nas redes de Trump para tentar anular o resultado das urnas

Após o presidente Lula superar Flávio Bolsonaro nas urnas e ser reeleito para mais quatro anos na chefia do Executivo, os bolsonaristas reagiram ao resultado de forma diferente na comparação com a derrota sofrida na disputa pelo Planalto em 2022, de acordo com estudo da Ativaweb DataLab. A organização de inteligência digital e análise estratégica aponta que a militância trocou os acampamentos em frente aos quartéis militares por comentários nas redes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Para alcançar essa conclusão, foram analisadas 1 234 989 menções (entre comentários e curtidas no Instagram e Facebook), além de uma amostragem qualitativa adicional em sete publicações do perfil do mandatário norte-americano, registradas em 29 de outubro. A pesquisa revelou que, entre as interações, 34,1% eram pedidos de socorro (33,4% do total de curtidas). A narrativa de fraude eleitoral e ditadura respondeu por quase 8% dos comentários (9,2% das curtidas) e iscas de engajamento, como enquetes informais para estimular cliques, representaram 7,4% dos comentários, captando 40% das curtidas.

Para o CEO da Ativaweb DataLab, Alek Maracajá, o levantamento demonstra que a reação bolsonarista nas redes indica uma continuidade da mobilização política, na qual a curtida funcionaria simbolicamente como voto. “Ninguém ali está conversando com Trump. Estão fazendo uma contagem pública de cabeças, e a curtida é o voto que eles sentem que perderam na urna”, explica o cientista de dados.

O relatório evidencia que a transformação do protesto físico em engajamento algorítmico concentra indícios de inautenticidade digital, como contas rotuladas por inteligência artificial e quedas abruptas de curtidas, estruturando-se em uma estratégia coordenada para questionar a vitória petista via pressão internacional. “Quando as palavras mais usadas são SOS e Help, não há debate. Há um pedido de resgate a quem não tem jurisdição sobre a urna brasileira”, completa Maracajá.

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Segundo a análise da Ativaweb DataLab, o movimento reflete como o ativismo em rede passa a operar em dinâmica global de contestação de processos eleitorais, buscando instigar potências estrangeiras a interferir em dinâmicas democráticas locais.