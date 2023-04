A razão do otimismo de Lula com a tramitação da pauta econômica

Se não houver mudança na agenda, o presidente Lula apresentará amanhã aos comandantes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a proposta de novo arcabouço fiscal, uma das prioridades do governo este ano no Congresso. A outra é a reforma tributária.

Apesar de ainda negociar a formação de sua base parlamentar, Lula aposta que os textos serão aprovados em seus pontos principais. Ele alega que ambos não são temas que dividem governistas e oposicionistas, mas, pelo contrário, contam com o apoio dos dois lados. No caso do arcabouço fiscal, as queixas mais contundentes até agora partiram justamente de setores do PT que não concordam, por exemplo, com qualquer limitação ao investimento público.

Outra razão para o otimismo presidencial está no fato de os partidos de centro, cujos blocos hoje são majoritários na Câmara, defenderem — pelo menos nos discursos — as duas iniciativas, que são reivindicadas há tempos por empresários, banqueiros e os tais mercados em geral. No Palácio do Planalto, diz-se que as propostas estão maduras para aprovação. A conferir.

Antes do novo marco fiscal chegar ao plenário da Câmara, o governo terá de enfrentar a votação de medidas provisórias. Era para ser uma tarefa simples, mas se tornou um problema diante da queixa de deputados com a demora, entre outros, no rateio de cargos de segundo e terceiro escalões. Os parlamentares cogitam derrotar o governo na análise de pontos das MPs como forma de pressioná-lo a atender suas demandas. A preliminar para a tramitação do arcabouço fiscal já está sendo jogada.

