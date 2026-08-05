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Política

A queda de Lula em setor estratégico do eleitorado em nova pesquisa

Levantamento Genial/Quaest mostrou redução de vantagem do presidente sobre Flávio entre eleitores independentes

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 07h32 | Atualizado em 5 ago 2026, 08h22
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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A intenção de voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu sete pontos entre os eleitores independentes, em um eventual segundo turno com o senador Flávio Bolsonaro (PL), que cresceu três pontos.

Os dados são de pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira.

Em julho, havia ocorrido o movimento inverso, com um crescimento de Lula e uma queda de Flávio nesse grupo, considerado estratégico em uma disputa acirrada. Com isso, o cenário estava em 40% a 27%.

No levantamento de agosto, o petista caiu para 33% e o senador subiu para 30%.

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Ou seja, uma vantagem que era de 13 pontos percentuais caiu para três, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

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Uma variação semelhante ocorreu na aprovação do trabalho de Lula. Em julho, havia um empate entre os independentes: 45% aprovavam e 45% desaprovavam.

Agora, a desaprovação cresceu para 47% e a aprovação diminuiu para 42%.

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A pesquisa ouviu 2. 004 pessoas entre 31 de julho e 3 de agosto.

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