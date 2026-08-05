A queda de Lula em setor estratégico do eleitorado em nova pesquisa
Levantamento Genial/Quaest mostrou redução de vantagem do presidente sobre Flávio entre eleitores independentes
A intenção de voto no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) caiu sete pontos entre os eleitores independentes, em um eventual segundo turno com o senador Flávio Bolsonaro (PL), que cresceu três pontos.
Os dados são de pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira.
Em julho, havia ocorrido o movimento inverso, com um crescimento de Lula e uma queda de Flávio nesse grupo, considerado estratégico em uma disputa acirrada. Com isso, o cenário estava em 40% a 27%.
No levantamento de agosto, o petista caiu para 33% e o senador subiu para 30%.
Ou seja, uma vantagem que era de 13 pontos percentuais caiu para três, dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.
Uma variação semelhante ocorreu na aprovação do trabalho de Lula. Em julho, havia um empate entre os independentes: 45% aprovavam e 45% desaprovavam.
Agora, a desaprovação cresceu para 47% e a aprovação diminuiu para 42%.
A pesquisa ouviu 2. 004 pessoas entre 31 de julho e 3 de agosto.