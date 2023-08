A queda de braço oculta entre Lula e Lira

Desde maio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o deputado Arthur Lira (PP-AL), comandante da Câmara, negociam a adesão do Centrão ao governo. O presidente acha que Lira ganhou poder demais na gestão de Jair Bolsonaro e não aceita delegar para o grupo do parlamentar, como fez o antecessor, o controle de pastas de ponta e das verbas herdadas do antigo orçamento secreto. Já o deputado não quer perder a influência nem o posto de congressista mais poderoso do país e, por isso, reivindica espaços estratégicos na administração federal.

Na prática, um está disputando poder com o outro — e nenhum dos dois quer ser visto, perante a classe política, como aquele que mais cedeu nas tratativas em curso. Além do caso das eventuais mudanças no ministério, Lula e Lira travam uma queda de braço de médio prazo, distante dos holofotes, sobre a eleição para a presidência da Câmara, em 2025, na qual não estarão necessariamente no mesmo lado.

Pelas regras atuais, o deputado alagoano, que foi reeleito para chefiar a Casa com o apoio do presidente e do PT, não pode disputar a sucessão. Seu plano é lançar como candidato o líder do União Brasil na Câmara, Elmar Nascimento, de quem é amigo. No posto, Nascimento defenderia as demandas de Lira, invertendo os papeis que os dois hoje desempenham. O petista, por enquanto, não aceita assumir compromisso com o pupilo do chefe da Câmara.

Lula acha que, se o governo for bem-sucedido, terá condições de lançar, em 2025, um nome de sua estrita confiança ao posto. Em público, ele dirá que o Planalto não se envolve em disputa interna na Câmara. Nos bastidores, no entanto, fará o possível para ter a certeza de que o sucessor de Lira atuará em perfeita sintonia com ele. A cautela de Lula é compreensível, já que o presidente da Câmara pode retardar ou acelerar a tramitação de projetos, constranger o governo com investigações e determinar a abertura de processo de impeachment contra o presidente da República.