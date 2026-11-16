Reconhecido pelos seus pares como um excelente articulador e com bom trânsito por todas as bancadas do Senado, o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, ouviu de um aliado próximo uma provocação sobre a nova composição do Legislativo.

Esse interlocutor afirmou que, se o amapaense permanecer à frente da Mesa Diretora do Senado, enfrentará um teste de fogo em função do perfil dos novos colegas.

Avaliou ainda que Alcolumbre, se for reconduzido ao comando da Casa, precisará ter um pouco mais de jogo de cintura para manter o controle do plenário.

Apesar de ter levado como gracejo do aliado, o amapaense teria reconhecido que “será uma missão e tanto”.

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Só o PL terá quase 30 senadores, e a composição do Senado será majoritariamente conservadora, o que já configurará um desafio para Alcolumbre desde o minuto zero da nova legislatura, quando buscará a recondução em um ambiente adverso.