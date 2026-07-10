A principal justificativa de Valdemar para querer Teresa Cristina na vice de Flávio
Decisão ainda não foi tomada pelo filho de Jair Bolsonaro, mas cacique afirma que nenhuma outra mulher reuniria as características da parlamentar
O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, reforçou a preferência pelo nome da senadora Teresa Cristina (PP-MS) para vice na chapa encabeçada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência. A decisão ainda não foi tomada por Flávio, mas Valdemar afirma que nenhuma outra mulher reuniria as características da parlamentar.
“Tem que ser uma mulher neste posto. Existem nomes fantásticos, mas ninguém reúne os predicados da Teresa. Para mim, o melhor nome. Ela, além de todas as virtudes, atrai votos. Outras mulheres têm virtudes similares, mas não atraem votos”, afirmou ao Radar.
O PL marcou para 25 de julho a convenção nacional para oficializar a escolha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como candidato da sigla à Presidência. O evento será realizado às 10h, no Mercado Pago Hall, na Arena Pacaembu, em São Paulo.
A expectativa é de que o nome da vice seja escolhido até esta data.