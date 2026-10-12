A primeira reunião de Douglas Ruas com Ricardo Couto para alinhar a transição de governo no Rio

Governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas (PL) terá nesta terça-feira, 13, uma primeira reunião com o desembargador Ricardo Couto, que comanda interinamente o estado, para alinhar detalhes da transição. Os dois já conversaram por telefone após o resultado da eleição, mas aguardavam a retotalização dos votos do primeiro turno para começar formal e gradualmente a troca de comando do Palácio Guanabara.

O secretário da Casa Civil, Flávio Willeman, será o interlocutor para fazer a ponte com a equipe do futuro governador. Por enquanto, Douglas Ruas não anunciou nenhum nome da equipe de transição nem do futuro governo, mas parte do time já está desenhada, segundo aliados.

Em paralelo ao trabalho de transição, o governador eleito coordena a campanha de Flávio Bolsonaro (PL) no Rio até o segundo turno. Ele também ocupa a presidência da Assembleia Legislativa.

A vitória do candidato do PL foi reconhecida oficialmente no sábado, depois que a Justiça Eleitoral do Rio recalculou a votação do primeiro turno, sem contabilizar os votos de Anthony Garotinho (Republicanos), conforme decidiu o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com isso, Ruas passou de 49,27% dos votos válidos para 50,88%, o que lhe garantiu a eleição imediata, sem segundo turno contra Eduardo Paes (PSD).