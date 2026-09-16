A primeira pesquisa Quaest sobre a disputa Lula x Flávio após julgamento sobre Moraes no STF

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A nova pesquisa Quaest sobre a disputa presidencial, a ser divulgada na segunda, testará o impacto da crise no STF na escolha do eleitor. O levantamento vai medir novamente Lula e Flávio Bolsonaro no 2º turno, após o senador liderar numericamente, e detalhará cenários de 1º turno, rejeição e avaliação do governo.

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A nova pesquisa Quaest sobre a disputa pela Presidência, prevista para ser divulgada na segunda-feira, 21, será a primeira rodada do instituto após o julgamento no Supremo Tribunal Federal envolvendo o caso Moraes-Vorcaro e chegará em um momento de acirramento da corrida eleitoral, a duas semanas do primeiro turno, e depois de Flávio Bolsonaro ter ultrapassado numericamente Luiz Inácio Lula da Silva em uma simulação recente de segundo turno.

O levantamento terá campo entre os dias 17 e 20 de setembro e vai medir diretamente se a crise no STF influencia a escolha para presidente. O questionário pergunta aos eleitores se ficaram sabendo da sessão em que ministros da Corte trocaram acusações e divergiram publicamente sobre a condução de casos relacionados às investigações do Banco Master e, em seguida, se o episódio reforça a escolha atual, faz considerar uma mudança de voto ou não tem influência sobre a decisão eleitoral.

Como estará a disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro?

A Quaest voltará a colocar Lula e Flávio frente a frente em uma eventual disputa de segundo turno, um dos dados mais aguardados da nova rodada.

O resultado será conhecido depois de uma pesquisa recente ter mostrado Flávio numericamente à frente do presidente em um confronto direto, ainda dentro de uma disputa apertada. A nova Quaest permitirá verificar como o instituto retrata esse cenário na reta final da campanha.

Além de Flávio, Lula será testado em segundo turno contra Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Em todos os casos, o entrevistado poderá escolher um dos candidatos, votar em branco ou nulo, dizer que não iria votar ou declarar que ainda não decidiu.

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O que mostrou a última pesquisa Quaest?

Na rodada divulgada nesta semana, Flávio Bolsonaro apareceu pela primeira vez desde abril numericamente à frente de Lula em uma simulação de segundo turno da Quaest. O senador marcou 42%, contra 40% do presidente. Como a margem de erro era de 2 pontos percentuais, o resultado configurou empate técnico. Na pesquisa anterior do instituto, os dois tinham 41%.

Nos demais cenários de segundo turno, Lula marcou 41% contra 39% de Ronaldo Caiado, 41% contra 38% de Renan Santos, 45% contra 33% de Romeu Zema e 38% contra 36% de Augusto Cury. As diferenças contra Caiado, Renan e Cury estavam dentro da margem de erro.

No primeiro turno, Lula manteve a liderança, com 36% das intenções de voto, ante 31% de Flávio. Augusto Cury apareceu com 7%, enquanto Renan Santos e Ronaldo Caiado registraram 4% cada e Zema, 1%. Indecisos somaram 10%, e branco, nulo ou abstenção, 7%.

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A pesquisa ouviu 2.004 eleitores entre os dias 10 e 13 de setembro, tinha margem de erro de 2 pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-03607/2026.

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O que a Quaest vai mostrar no primeiro turno?

A pesquisa terá um cenário estimulado de primeiro turno com treze candidatos. Antes disso, a Quaest fará a pergunta espontânea, na qual o eleitor responde em quem pretende votar sem receber uma lista de candidatos.

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Depois, serão apresentados Clariana Barão, Edmilson Costa, Augusto Cury, Flávio Bolsonaro, Hertz Dias, Leonardo Avalanche, Lula, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Rui Costa Pimenta, Samara, Veterinário Wilson Grassi e Zema. O questionário também prevê as alternativas de voto branco ou nulo, abstenção e indecisão.

O eleitor já decidiu definitivamente seu voto?

Depois de o entrevistado indicar sua escolha no primeiro turno, a Quaest perguntará se a decisão é definitiva ou se ainda pode mudar caso algo aconteça até a eleição.

O dado permitirá medir o grau de consolidação dos eleitorados na reta final e identificar quanto espaço ainda existe para movimentações entre os candidatos.

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A pesquisa também vai perguntar, independentemente da preferência do entrevistado, quem ele acredita que vencerá a eleição presidencial.

A crise no STF pode mexer no voto?

Esse será um dos principais recortes inéditos da nova pesquisa.

O questionário contextualiza uma sessão do STF em que ministros trocaram acusações e divergiram publicamente sobre a condução de casos relacionados às investigações do Banco Master. Primeiro, a Quaest perguntará se o eleitor já sabia do episódio. Depois, questionará diretamente se a crise reforça sua escolha para presidente, faz considerar uma mudança de voto ou não exerce influência sobre a decisão.

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A formulação permitirá medir a percepção declarada dos próprios eleitores sobre eventual impacto do episódio, sem que seja necessário inferir uma relação entre a crise e oscilações nas intenções de voto.

Quem o eleitor associa mais ao caso Banco Master?

A Quaest também vai medir quem, na visão dos entrevistados, teve a imagem mais afetada negativamente pelo escândalo envolvendo o Banco Master.

As alternativas apresentadas serão Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, governo Lula e políticos do PT, Banco Central, governo anterior e família Bolsonaro ou todos eles. O entrevistado também poderá responder espontaneamente que nenhum desses grupos foi afetado.

O bloco aparece imediatamente antes das perguntas específicas sobre a crise no STF.

Como estarão a rejeição e o potencial de voto?

A pesquisa vai atualizar também o conhecimento, o potencial de voto e a rejeição de treze candidatos.

Para cada nome, o entrevistado poderá dizer que não o conhece, que conhece e poderia votar nele ou que conhece, mas não votaria nele de jeito nenhum. Entre os testados estão Lula, Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Caiado, Zema e Renan Santos.

O resultado permitirá comparar não apenas a intenção de voto atual, mas também o espaço potencial e os limites de cada candidatura.

Como estará a avaliação do governo Lula?

Outro bloco vai medir a aprovação e a avaliação do governo.

A Quaest perguntará se o eleitor aprova ou desaprova o trabalho de Lula, como classifica a administração entre ótima, boa, regular, ruim ou péssima e se considera o atual governo melhor, igual ou pior que o de Jair Bolsonaro.

A pesquisa também vai investigar a percepção econômica, perguntando se os preços dos alimentos caíram, ficaram iguais ou subiram no último mês e como a renda familiar se comportou diante do aumento do custo de produtos e serviços.

O medo de Lula ou da volta dos Bolsonaro pesa mais?

O questionário traz ainda uma pergunta sobre qual possibilidade provoca mais medo no eleitor: a volta da família Bolsonaro ao poder ou mais um mandato de Lula.

Também estão previstas respostas espontâneas de medo dos dois ou de nenhum dos dois.

A Quaest medirá ainda como o entrevistado se posiciona politicamente, com opções que vão de lulista a bolsonarista, passando por esquerda, independente e direita.

Qual a metodologia da pesquisa?

A pesquisa Quaest está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-06004/2026. Serão entrevistados 2.004 eleitores de 16 anos ou mais entre 17 e 20 de setembro, em entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais. O desenho amostral prevê sorteio probabilístico de municípios e setores censitários, com seleção posterior dos entrevistados por cotas. A margem de erro máxima prevista é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A divulgação está prevista para segunda-feira, 21 de setembro.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.