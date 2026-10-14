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Política

A primeira pesquisa Quaest sobre a disputa Flávio x Lula no segundo turno

Levantamento foi divulgado pelo instituto nesta quarta-feira e ouviu 2.154 eleitores

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 18h09 | Atualizado em 14 out 2026, 18h30
Lula, de camisa vermelha, fala ao microfone à esquerda; à direita, Flávio Bolsonaro, de camisa verde e amarela, sorri segurando um microfone
O presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert e Vittor Sales/Divulgação/.)
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A primeira pesquisa Quaest sobre a disputa Flávio x Lula no segundo turno Priorize VEJA no Google

A primeira pesquisa Quaest sobre a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial mostra empate técnico dentro da margem de erro. Segundo o levantamento, 46% dos entrevistados afirmam que votariam em Flávio, ante 44% que escolheriam Lula. Apenas 1% dos eleitores afirmaram que estão indecisos e 9% que pretendem votar em branco.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira, 14, e é a primeira do instituto após o primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Na votação, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%, uma diferença de aproximadamente 2,2 milhões de votos.

Intenção de voto

  • Flávio Bolsonaro (PL): 46%
  • Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 44%
  • Brancos: 9%
  • Indecisos: 1%
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Na pesquisa espontânea, Flávio tem 43% e Lula, 42%

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sem receber uma lista prévia de candidatos, Flávio Bolsonaro (PL) foi citado por 43% dos eleitores, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu com 42%. Outros 8% afirmaram que pretendem votar em branco ou nulo ou não comparecer às urnas, e 7% estão indecisos.

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Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.154 eleitores com 16 anos ou mais, presencialmente, entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi contratado pelo Grupo Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08729/2026.

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