A primeira pesquisa Quaest sobre a disputa Flávio x Lula no segundo turno

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A primeira pesquisa Genial/Quaest sobre o segundo turno da eleição presidencial aponta empate técnico entre Flávio Bolsonaro (46%) e Lula (44%). O levantamento foi divulgado nesta quarta-feira, após o primeiro turno, e ouviu 2.154 eleitores presencialmente, com margem de erro de dois pontos.

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A primeira pesquisa Quaest sobre a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial mostra empate técnico dentro da margem de erro. Segundo o levantamento, 46% dos entrevistados afirmam que votariam em Flávio, ante 44% que escolheriam Lula. Apenas 1% dos eleitores afirmaram que estão indecisos e 9% que pretendem votar em branco.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira, 14, e é a primeira do instituto após o primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Na votação, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%, uma diferença de aproximadamente 2,2 milhões de votos.

Intenção de voto

Flávio Bolsonaro (PL): 46%

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 44%

Brancos: 9%

Indecisos: 1%

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Na pesquisa espontânea, Flávio tem 43% e Lula, 42%

Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sem receber uma lista prévia de candidatos, Flávio Bolsonaro (PL) foi citado por 43% dos eleitores, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu com 42%. Outros 8% afirmaram que pretendem votar em branco ou nulo ou não comparecer às urnas, e 7% estão indecisos.

Metodologia

A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.154 eleitores com 16 anos ou mais, presencialmente, entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi contratado pelo Grupo Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08729/2026.