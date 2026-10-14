A primeira pesquisa Quaest sobre a disputa Flávio x Lula no segundo turno
Levantamento foi divulgado pelo instituto nesta quarta-feira e ouviu 2.154 eleitores
A primeira pesquisa Quaest sobre a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial mostra empate técnico dentro da margem de erro. Segundo o levantamento, 46% dos entrevistados afirmam que votariam em Flávio, ante 44% que escolheriam Lula. Apenas 1% dos eleitores afirmaram que estão indecisos e 9% que pretendem votar em branco.
A pesquisa foi divulgada nesta quarta-feira, 14, e é a primeira do instituto após o primeiro turno, realizado em 4 de outubro. Na votação, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%, uma diferença de aproximadamente 2,2 milhões de votos.
Intenção de voto
- Flávio Bolsonaro (PL): 46%
- Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 44%
- Brancos: 9%
- Indecisos: 1%
Na pesquisa espontânea, Flávio tem 43% e Lula, 42%
Na pesquisa espontânea, em que os entrevistados respondem sem receber uma lista prévia de candidatos, Flávio Bolsonaro (PL) foi citado por 43% dos eleitores, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) apareceu com 42%. Outros 8% afirmaram que pretendem votar em branco ou nulo ou não comparecer às urnas, e 7% estão indecisos.
Metodologia
A pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.154 eleitores com 16 anos ou mais, presencialmente, entre os dias 10 e 13 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi contratado pelo Grupo Globo e registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08729/2026.