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Política

A primeira pesquisa Quaest do segundo turno sobre Flávio Bolsonaro x Lula: veja o horário

Levantamento mostrará as intenções de voto e a avaliação de propostas dos candidatos

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 10h24
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Vittor Sales/Ricardo Stuckert/Divulgação)
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A primeira pesquisa Quaest do segundo turno sobre Flávio Bolsonaro x Lula: veja o horário Priorize VEJA no Google

A primeira pesquisa Quaest sobre o segundo turno da eleição presidencial de 2026 será divulgada nesta quarta-feira, 14, às 18h (horário de Brasília). O levantamento mostrará como está a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), que se enfrentam nas urnas no próximo dia 25 de outubro.

A sondagem será a primeira realizada pelo instituto após o primeiro turno, disputado em 4 de outubro. Os dados foram coletados entre o sábado, dia 10, e terça-feira, 13, com entrevistas presenciais em todo o país.

Além de medir as intenções de voto dos brasileiros, o levantamento permitirá identificar o grau de convicção dos eleitores em suas escolhas e quantos admitem a possibilidade de mudar de candidato até a votação. A pesquisa também investigou a percepção do eleitorado sobre Lula e Flávio Bolsonaro e a avaliação de propostas apresentadas pelos dois presidenciáveis.

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O que a primeira pesquisa Quaest do segundo turno vai mostrar?

O principal indicador será a intenção de voto no confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro. O levantamento também apresentará dados sobre os eleitores que pretendem votar em branco ou nulo, não comparecer às urnas ou ainda não decidiram em quem votar.

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Outro aspecto investigado é a firmeza das escolhas eleitorais. Os entrevistados que declararam voto em um dos candidatos, em branco ou nulo foram questionados se a decisão é definitiva ou se ainda pode mudar até o segundo turno.

A Quaest também perguntou aos eleitores qual dos dois candidatos eles acreditam que vencerá a eleição, independentemente de suas próprias preferências. O questionário inclui ainda perguntas sobre o potencial de voto de Lula e Flávio Bolsonaro e os sentimentos despertados pela disputa presidencial.

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Quais outros temas foram investigados?

A pesquisa também abordou a percepção dos brasileiros sobre a continuidade de Lula na Presidência e a possibilidade de Flávio Bolsonaro assumir o comando do país.

Os entrevistados responderam se consideram que Lula merece mais quatro anos de mandato e se Flávio Bolsonaro merece governar o Brasil. Outra pergunta investiga qual das duas possibilidades provoca mais medo no eleitorado: a volta da família Bolsonaro ao poder ou mais um mandato do petista.

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O levantamento também mediu a avaliação de propostas dos dois candidatos. Entre os temas apresentados estão o fim da escala de trabalho 6 por 1, mudanças nas regras trabalhistas, alterações no mandato de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), segurança pública e anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro.

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Os eleitores foram questionados se conheciam essas propostas e se as aprovam ou desaprovam. A pesquisa investigou ainda o interesse dos brasileiros pela eleição e aspectos relacionados à escolha do voto no primeiro turno.

Como foi feita a pesquisa Quaest?

A Quaest entrevistou presencialmente 2.154 eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 10 e 13 de outubro, em todo o território nacional. A margem de erro máxima prevista é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A seleção dos entrevistados combina sorteios probabilísticos de municípios e setores censitários com cotas de sexo, idade, renda familiar e escolaridade, de modo a representar o eleitorado brasileiro.

O levantamento foi contratado pela TV Globo e pela Editora Globo, com custo declarado de R$ 338.178. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 8 de outubro, sob o número BR-08729/2026, e tem divulgação prevista para esta quarta-feira, às 18h.

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TAGS:
Eleições 2026
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