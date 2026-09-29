A primeira pesquisa para Senado de São Paulo após desistência de Ricardo Salles
Levantamento do Real Time Big Data foi feito entre 24 e 28 de setembro: candidato saiu da disputa no último dia
A disputa ao Senado por São Paulo teve um importante episódio na última segunda-feira, 29: a desistência do deputado Ricardo Salles (Novo), que declarou apoio ao deputado Guilherme Derrite (PP). As primeiras pesquisas após a saída dele da disputa serão divulgadas já nesta terça, 28. Uma delas foi feita pelo Real Time Big Data e contou com entrevistas de 2.000 eleitores do estado entre os dias 24 e 28 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.
Como a desistência só ocorreu no último dia do levantamento, o nome de Salles ainda aparece entre as intenções de voto. Ele figurava com 6%.
O mais novo cenário mostra Derrite na liderança, com 22%, empatado tecnicamente com o deputado estadual André do Prado (PL), que tem 20%, e a ex-ministra Simone Tebet (PSB), que aparece com 18% nesse levantamento. A também ex-ministra Marina Silva (Rede) está em quarto lugar, com 15%, e empatada tecnicamente com Tebet e Do Prado.
- Guilherme Derrite (PP): 22%
- André do Prado (PL): 20%
- Simone Tebet (PSB): 18%
- Marina Silva (Rede): 15%
- Ricardo Salles (Novo): 6% (fora da disputa)
- Geraldo Rufino (Podemos): 3%
- Soninha Francine (Cidadania): 2%
- Guto Schiavetto (Missão): 2%
- Outros: 1%
- Nulo / Branco: 6%
- NS/NR: 5%
Os candidatos Petter Maahs (PCB), William Teixeira (Agir), Maíra de Souza (UP), Marcio Alves (UP), Ednelson Cesaretti (PCO), Dra. Eliana Ferreira (PSTU) e Weller Gonçalves (PSTU), juntos, somaram 1% dos votos e estão categorizados como “outros”.
Os números acima são uma média das opções de primeiro e segundo voto, visto que o eleitor deverá escolher dois candidatos ao Senado em 2026. Confira abaixo como se dividem os votos entre as duas preferências dos entrevistados.
Primeiro voto
- Guilherme Derrite (PP): 26%
- Simone Tebet (PSB): 19%
- André do Prado (PL): 18%
- Marina Silva (Rede): 16%
- Salles (Novo): 6%
- Geraldo Rufino (Podemos): 2%
- Soninha Francine (Cidadania): 2%
- Guto Schiavetto (Missão): 1%
- Outros: 1%
- Nulo / Branco: 5%
- NS/NR: 4%
Segundo voto
- André do Prado (PL): 22%
- Guilherme Derrite (PP): 18%
- Simone Tebet (PSB): 16%
- Marina Silva (Rede): 14%
- Salles (Novo): 7%
- Guto Schiavetto (Missão): 4%
- Geraldo Rufino (Podemos): 3%
- Soninha Francine (Cidadania): 2%
- Outros: 2%
- Nulo / Branco: 6%
- NS/NR: 6%
A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código SP-06293/2026.