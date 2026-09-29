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Política

A primeira pesquisa para Senado de São Paulo após desistência de Ricardo Salles

Levantamento do Real Time Big Data foi feito entre 24 e 28 de setembro: candidato saiu da disputa no último dia

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 07h36 | Atualizado em 29 set 2026, 11h38
Quatro candidatos políticos sorrindo para a câmera, da esquerda para a direita: Marina Silva com óculos e colar vermelho, Simone Tebet com blazer azul e blusa branca, André do Prado com barba e terno escuro, e Guilherme Derrite com terno escuro e camisa branca
Da esquerda para a direita: Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB), André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP) (Alexson Oliveira/Vibra Digital/Divulgação)
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A primeira pesquisa para Senado de São Paulo após desistência de Ricardo Salles Priorize VEJA no Google

A disputa ao Senado por São Paulo teve um importante episódio na última segunda-feira, 29: a desistência do deputado Ricardo Salles (Novo), que declarou apoio ao deputado Guilherme Derrite (PP). As primeiras pesquisas após a saída dele da disputa serão divulgadas já nesta terça, 28. Uma delas foi feita pelo Real Time Big Data e contou com entrevistas de 2.000 eleitores do estado entre os dias 24 e 28 de setembro, gerando documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo índice de confiança é de 95%.

Como a desistência só ocorreu no último dia do levantamento, o nome de Salles ainda aparece entre as intenções de voto. Ele figurava com 6%.

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O mais novo cenário mostra Derrite na liderança, com 22%, empatado tecnicamente com o deputado estadual André do Prado (PL), que tem 20%, e a ex-ministra Simone Tebet (PSB), que aparece com 18% nesse levantamento. A também ex-ministra Marina Silva (Rede) está em quarto lugar, com 15%, e empatada tecnicamente com Tebet e Do Prado.

Siga
  • Guilherme Derrite (PP): 22%
  • André do Prado (PL): 20%
  • Simone Tebet (PSB): 18%
  • Marina Silva (Rede): 15%
  • Ricardo Salles (Novo): 6% (fora da disputa)
  • Geraldo Rufino (Podemos): 3%
  • Soninha Francine (Cidadania): 2%
  • Guto Schiavetto (Missão): 2%
  • Outros: 1%
  • Nulo / Branco: 6%
  • NS/NR: 5%

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Os candidatos Petter Maahs (PCB), William Teixeira (Agir), Maíra de Souza (UP), Marcio Alves (UP), Ednelson Cesaretti (PCO), Dra. Eliana Ferreira (PSTU) e Weller Gonçalves (PSTU), juntos, somaram 1% dos votos e estão categorizados como “outros”.

Os números acima são uma média das opções de primeiro e segundo voto, visto que o eleitor deverá escolher dois candidatos ao Senado em 2026. Confira abaixo como se dividem os votos entre as duas preferências dos entrevistados.

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Primeiro voto

  • Guilherme Derrite (PP): 26%
  • Simone Tebet (PSB): 19%
  • André do Prado (PL): 18%
  • Marina Silva (Rede): 16%
  • Salles (Novo): 6%
  • Geraldo Rufino (Podemos): 2%
  • Soninha Francine (Cidadania): 2%
  • Guto Schiavetto (Missão): 1%
  • Outros: 1%
  • Nulo / Branco: 5%
  • NS/NR: 4%
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Segundo voto

  • André do Prado (PL): 22%
  • Guilherme Derrite (PP): 18%
  • Simone Tebet (PSB): 16%
  • Marina Silva (Rede): 14%
  • Salles (Novo): 7%
  • Guto Schiavetto (Missão): 4%
  • Geraldo Rufino (Podemos): 3%
  • Soninha Francine (Cidadania): 2%
  • Outros: 2%
  • Nulo / Branco: 6%
  • NS/NR: 6%
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A pesquisa foi registrada no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código SP-06293/2026.

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