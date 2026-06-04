O Paraná Pesquisas divulgou nesta quinta-feira, 4, o primeiro levantamento para o Senado do Rio de Janeiro após a desistência de Cláudio Castro e traz uma preocupação a mais para o PL: o deputado Carlos Jordy e o senado Carlos Portinho, cotados para substituir o ex-governador, aparecem com percentuais de intenção de voto similares, distantes da liderança.

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O instituto testou dois cenários distintos, um com Jordy e o ex-prefeito do Rio Marcelo Crivella (Republicanos), e outro com Portinho e o ex-prefeito de Belford Roxo Waguinho (Republicanos). Em ambos, a deputada Benedita da Silva (PT) aparece na liderança, com 34,2% a 35,9% das intenções de voto. Já Jordy aparece em sexto lugar numericamente, com 10,4%, e Portinho, em sétimo, com 8,9%. Como a margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois possíveis candidatos do PL estão no mesmo patamar.

Na rodada anterior, publicada em abril, Castro pontuava 29,9%. Como mostrou VEJA, o PL está testando três nomes para ocupar o lugar de Castro: Jordy, Portinho e o líder do partido na Câmara, Sóstenes Cavalcante. A performance nas pesquisas será fundamental para a decisão.

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Veja os dois cenários para o Senado do Rio de Janeiro:

Cenário 1 (com Jordy e Crivella)

Benedita da Silva (PT): 34,2%

34,2% Marcelo Crivella (Republicanos): 26%

26% Márcio Canella (União): 21,3%

21,3% Pedro Paulo (PSD): 20,7%

20,7% Monica Benicio (PSOL): 11%

11% Carlos Jordy (PL): 10,4%

10,4% Mauro Campos (Novo): 9,1%

9,1% Helio Secco (Missão): 6%

6% Não sabe/não opinou: 6,8%

6,8% Nenhum/branco/nulo: 14,6%

Cenário 2 (com Portinho e sem Crivella)

Benedita da Silva (PT): 35,9%

35,9% Márcio Canella (União): 23,6%

23,6% Pedro Paulo (PSD): 22,8%

22,8% Monica Benicio (PSOL): 12,2%

12,2% Mauro Campos (Novo): 10,7%

10,7% Waguinho (Republicanos): 10,2%

10,2% Carlos Portinho (PL): 8,9%

8,9% Helio Secco (Missão): 6,5%

6,5% Não sabe/não opinou: 7,4%

7,4% Nenhum/branco/nulo: 16,4%

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Sobre a pesquisa

O Paraná Pesquisas entrevistou 1.680 eleitores do estado do Rio de Janeiro entre os dias 1º e 3 de junho. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos, e o protocolo de registro na Justiça Eleitoral é RJ-05645/2026.