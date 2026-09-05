A primeira pesquisa Meio/Ideia sobre a disputa Lula x Flávio após o escândalo no STF

Ler Resumo





Uma nova pesquisa Meio/Ideia, a ser divulgada na próxima terça-feira (9), avaliará a disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro. O levantamento, feito após a crise no STF, aborda cenários de primeiro e segundo turno, rejeição, potencial de voto, confiança em instituições e o impacto de casos recentes envolvendo os candidatos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Uma nova pesquisa Meio/Ideia vai mostrar na próxima quarta-feira, 9, como está a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro na reta final da corrida ao Planalto. Será o primeiro levantamento do instituto realizado depois da crise no Supremo Tribunal Federal envolvendo Alexandre de Moraes, André Mendonça e mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro.

A pesquisa testará Lula e Flávio no primeiro turno e em um confronto direto de segundo turno, além de medir rejeição, potencial de voto e o grau de consolidação das escolhas do eleitorado. O questionário também traz perguntas sobre casos recentes envolvendo os dois principais candidatos, confiança nas instituições e investigações da Polícia Federal.

Como Lula e Flávio serão testados no primeiro turno?

O levantamento terá uma pergunta espontânea, na qual os entrevistados deverão indicar em quem votariam sem receber uma lista de candidatos, e uma simulação estimulada com os nomes apresentados pelo instituto.

Nesse cenário estarão Lula, Flávio Bolsonaro, Augusto Cury, Pablo Marçal, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Clariana Barão, Edmilson Costa, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta, Samara e Veterinário Wilson Grassi.

A Meio/Ideia perguntará também qual seria a segunda opção de cada eleitor, excluindo da lista o candidato escolhido inicialmente. O resultado poderá indicar quais nomes aparecem como alternativa entre os eleitores que já manifestam uma preferência.

Continua após a publicidade

Como será o confronto direto entre Lula e Flávio?

A pesquisa vai apresentar aos entrevistados uma eventual disputa de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. O eleitor poderá escolher um dos dois, declarar voto branco ou nulo ou dizer que ainda não sabe em quem votaria.

Além do confronto entre os dois líderes, o instituto testará Lula contra Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema.

O questionário também perguntará se a decisão para presidente já está tomada ou se o eleitor ainda pode mudar de voto até a eleição.

Continua após a publicidade

Quem enfrenta a maior rejeição?

Outro bloco vai medir em quais candidatos o eleitor não votaria de jeito nenhum. Como será possível indicar mais de um nome, a pesquisa fará depois uma nova pergunta para identificar qual deles é o mais rejeitado por cada entrevistado.

A Meio/Ideia também perguntará a principal razão dessa rejeição, oferecendo como alternativas casos de corrupção, radicalismo, falta de experiência, falta de propostas e idade.

Em outro indicador, cada presidenciável será avaliado separadamente. O eleitor poderá dizer se votaria no candidato, se não votaria de jeito nenhum, se ainda não sabe ou se não conhece o nome apresentado.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

A crise no STF pode aparecer no comportamento do eleitor?

O momento da coleta dá peso adicional ao bloco sobre instituições e investigações. A pesquisa será a primeira do instituto após a crise no Supremo envolvendo Alexandre de Moraes, André Mendonça e mensagens de Daniel Vorcaro.

O questionário mede a confiança dos eleitores no Supremo Tribunal Federal, na Polícia Federal, no Ministério Público, no Congresso Nacional e na imprensa. Também pergunta se os entrevistados acreditam que ministros do STF decidem mais por interesse próprio do que pela lei.

Continua após a publicidade

A Meio/Ideia ainda questionará se investigações da Polícia Federal que citam políticos e autoridades deveriam ser tornadas públicas antes da eleição, permanecer em sigilo até depois do pleito ou seguir sob sigilo até sua conclusão.

Casos recentes podem afetar o voto em Lula e Flávio?

A pesquisa vai medir o grau de conhecimento dos eleitores sobre episódios envolvendo os dois principais candidatos. O questionário cita um caso envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, e outro envolvendo Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, do Banco Master.

Entre os entrevistados que disserem conhecer os episódios, a Meio/Ideia perguntará se cada caso aumenta, diminui ou não modifica a chance de votar no respectivo candidato.

Continua após a publicidade

O levantamento também cita um caso envolvendo Alexandre de Moraes e Vorcaro e pergunta aos eleitores se o episódio deve ser entendido como um problema de um ministro em particular, do Supremo como instituição ou dos dois igualmente.

O eleitor quer Lula, Bolsonaro ou uma alternativa?

Outra pergunta procura medir a força da polarização na eleição. Os entrevistados serão questionados sobre qual seria o melhor resultado para o Brasil: uma nova vitória de Lula, a volta da família Bolsonaro ao poder, a eleição de um candidato moderado que não seja nem Lula nem Bolsonaro ou a vitória de alguém de fora da política.

A pesquisa também fará um recorte da identificação política. Os entrevistados poderão se definir como integrantes da esquerda lulista, esquerda não lulista, independentes, direita bolsonarista ou direita não bolsonarista.

O que a pesquisa vai mostrar sobre o governo Lula?

A Meio/Ideia medirá a avaliação do governo, com as opções ótimo, bom, regular, ruim e péssimo, e perguntará separadamente se os eleitores aprovam ou desaprovam a maneira como Lula exerce a Presidência.

Outra pergunta será direta: se, na opinião do entrevistado, Lula merece continuar no cargo depois da eleição.

O desempenho da gestão também será avaliado em economia, segurança pública, saúde e educação.

Dados da pesquisa

A pesquisa Meio/Ideia está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07935/2026. O levantamento ouvirá 1.500 eleitores de todo o país por telefone entre os dias 4 e 7 de setembro. A margem de erro máxima estimada é de 2,5 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A divulgação está prevista para quarta-feira, 9 de setembro.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.