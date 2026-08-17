A primeira pesquisa Datafolha sobre eleição para presidente após entrada de Pablo Marçal na disputa

O Datafolha vai testar pela primeira vez em uma pesquisa eleitoral para a Presidência o cenário com Pablo Marçal entre os candidatos. O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), terá perguntas sobre intenção de voto espontânea e estimulada, rejeição, cenários de segundo turno e avaliação do governo Lula. A divulgação está prevista para 21 de agosto.

Marçal conseguiu registrar sua candidatura à Presidência da República pelo PRTB no limite do prazo, na noite de sábado, 15. O registro, porém, ocorre enquanto o ex-coach enfrenta uma disputa judicial que pode impedi-lo de chegar às urnas. Uma das três ações eleitorais que resultaram em condenações à inelegibilidade já foi revertida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP). Outra teve a inelegibilidade mantida e está sob recurso. Uma terceira, ainda em primeira instância, pode ser julgada pelo tribunal nesta terça-feira, 18.

Como será testada a entrada de Pablo Marçal na disputa?

A pesquisa começa com uma pergunta espontânea, na qual o eleitor deverá dizer em quem pretende votar para presidente em outubro, sem receber uma lista de nomes.

Depois, o entrevistado será apresentado a um cartão com os candidatos e questionado sobre sua intenção de voto. A relação inclui Pablo Marçal ao lado de Flávio Bolsonaro, Lula, Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos e outros nomes.

O questionário prevê dois cartões para a pergunta estimulada. No cartão 1A, Pablo Marçal aparece entre os candidatos. No cartão 1B, ele não é apresentado. A pesquisa, portanto, vai trabalhar com versões distintas da lista de candidatos na mesma pergunta.

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Além da intenção de voto, o Datafolha vai perguntar se o eleitor está totalmente decidido sobre seu voto ou se ainda pode mudar de escolha.

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Quais candidatos serão testados no primeiro turno?

A lista apresentada no cenário estimulado inclui Clariana Barão, Edmilson Costa, Escritor Augusto Cury, Flávio Bolsonaro, Hertz Dias, Lula, Pablo Marçal, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Rui Costa Pimenta, Samara, Veterinário Wilson Grassi e Zema.

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Também haverá as opções de voto em branco, nulo ou nenhum e “não sabe”.

O questionário ainda pergunta aos eleitores que escolherem branco ou nulo qual é a razão da decisão, oferecendo como alternativas a preferência por outros candidatos e a avaliação de que nenhum nome é suficientemente preparado ou tem as melhores propostas.

Como serão testados os cenários de segundo turno?

A pesquisa terá quatro simulações para a etapa decisiva da eleição presidencial. O primeiro confronto será entre Lula e Flávio Bolsonaro.

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Os outros cenários colocarão Lula contra Ronaldo Caiado, Lula contra Zema e Lula contra Renan Santos.

Em cada uma das situações, o eleitor deverá indicar em quem votaria, com as alternativas de branco, nulo ou nenhum e “não sabe”.

O que será medido sobre a rejeição?

O Datafolha também vai investigar em quais candidatos o eleitor não votaria de jeito nenhum no primeiro turno. A pergunta será estimulada e permitirá múltiplas respostas.

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A lista acompanha os nomes apresentados no cenário principal, incluindo Pablo Marçal, Lula, Flávio Bolsonaro, Zema, Ronaldo Caiado e os demais candidatos.

O questionário também contempla as opções para quem afirma que votaria em qualquer um dos nomes ou que não votaria em nenhum deles.

Como o eleitor vai avaliar o governo Lula?

O levantamento vai medir a avaliação do governo do presidente Lula. Os entrevistados serão convidados a classificar a administração como ótima, boa, regular, ruim ou péssima.

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Outra pergunta vai medir diretamente a aprovação ou desaprovação do trabalho de Lula como presidente.

O questionário ainda investiga a percepção dos eleitores sobre possíveis interferências de outros países nas eleições brasileiras. As respostas permitem distinguir entre quem considera essa possibilidade um problema, quem não vê problema e quem entende que não há chance de interferência.

O que a pesquisa vai perguntar sobre o comportamento do eleitor?

O Datafolha vai perguntar se, caso o voto não fosse obrigatório, o entrevistado iria votar. As opções são sim, não e “talvez, depende”, além de “não sabe”.

Outra questão mede o grau de interesse por política, classificado em grande, médio, pequeno ou nenhum.

O levantamento também recupera o voto declarado na eleição presidencial de 2022, perguntando em quem o entrevistado votou no segundo turno entre Jair Bolsonaro e Lula.

Quando a pesquisa será divulgada?

A coleta está prevista para ocorrer entre 18 e 20 de agosto, com divulgação em 21 de agosto.

O levantamento terá 2.058 entrevistas. A margem de erro máxima prevista é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando nível de confiança de 95%.

A pesquisa foi registrada no TSE sob o número BR-04496/2026, em 15 de agosto de 2026. A empresa responsável é o Datafolha Instituto de Pesquisas Ltda. Os contratantes são a Folha de S.Paulo e o Grupo Globo.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.