A primeira pesquisa Datafolha sobre a disputa pelo governo do Rio no segundo turno

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O Datafolha realiza a primeira pesquisa de 2º turno para o governo do Rio de Janeiro em 2026, colocando Douglas Ruas e Eduardo Paes frente a frente. O levantamento, que sai dia 8, mede intenção de voto, indecisos e rejeição, além de considerar a situação jurídica de Garotinho, que pode definir a eleição em 1º turno.

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O Datafolha registrou a primeira pesquisa para medir a disputa pelo governo do Rio de Janeiro no segundo turno das eleições de 2026. O levantamento colocará frente a frente Douglas Ruas e Eduardo Paes e terá os resultados divulgados nesta quinta-feira, 8.

A pesquisa começou a ser realizada nesta terça-feira, 6, e ouvirá 1.204 eleitores do estado até o dia da divulgação. Além da intenção de voto estimulada, o instituto também perguntará espontaneamente aos entrevistados em quem pretendem votar para governador.

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Oficialmente, Ruas e Paes estão classificados para o segundo turno. O cenário, porém, ainda depende do desfecho da situação jurídica de Anthony Garotinho. O ex-governador desistiu do recurso apresentado ao Tribunal Superior Eleitoral contra o indeferimento de sua candidatura, mas a retirada não torna automaticamente nulos os votos recebidos por ele. A Justiça Eleitoral ainda precisa decidir sobre o pedido. Caso esses votos sejam definitivamente excluídos do cálculo dos válidos, Ruas ultrapassaria a marca de 50% e poderia ser declarado vencedor no primeiro turno.

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É nesse contexto que o Datafolha pergunta aos eleitores em quem votariam caso o segundo turno para governador fosse realizado hoje, apresentando Douglas Ruas e Eduardo Paes como as duas opções.

O voto para governador já está decidido?

O levantamento vai medir o grau de consolidação das escolhas no segundo turno. Depois de indicar em quem votariam entre Douglas Ruas e Eduardo Paes, os entrevistados serão questionados se estão totalmente decididos ou se ainda podem mudar de voto.

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O Datafolha também avaliará a rejeição aos dois candidatos. Para cada um deles, o eleitor poderá responder se votará com certeza, talvez vote ou não votará de jeito nenhum.

O que mais será medido sobre a disputa no Rio?

O questionário inclui uma pergunta sobre o voto dado para governador no primeiro turno. Entre as opções apresentadas estão André Marinho, Coronel Busnello, Cyro Garcia, Douglas Ruas, Eduardo Paes, Garotinho, Juliete, Luan Monteiro e William Siri, além de votos em branco ou nulos.

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A pesquisa também pergunta em que momento o eleitor decidiu seu voto para governador no primeiro turno — desde pelo menos um mês antes da eleição até o próprio dia da votação.

Outro bloco mede a avaliação do governador Ricardo Couto, que, segundo o questionário, completou seis meses no cargo. Os entrevistados serão perguntados se consideram sua gestão ótima, boa, regular, ruim ou péssima e se aprovam ou desaprovam seu trabalho.

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Como será feita a pesquisa?

O Datafolha fará 1.204 entrevistas presenciais em pontos de fluxo populacional no estado do Rio de Janeiro entre 6 e 8 de outubro. A amostra será estratificada de acordo com a natureza dos municípios e levará em conta critérios como gênero, idade, escolaridade e renda.

A margem de erro máxima prevista é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela Empresa Folha da Manhã e pela Globo Comunicação e Participações e tem custo declarado de 130.418,94 reais. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RJ-02766/2026.