A primeira pesquisa Datafolha no Distrito Federal no segundo turno

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O Datafolha lança a primeira pesquisa para o segundo turno do governo do Distrito Federal em 2026, confrontando Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT). Os resultados serão divulgados nesta quinta, 8. O levantamento detalha intenção de voto, consolidação, rejeição e a avaliação da gestão de Celina, oferecendo um panorama completo da disputa.

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O Datafolha registrou a primeira pesquisa sobre a disputa pelo governo do Distrito Federal no segundo turno das eleições de 2026. O levantamento colocará frente a frente Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) e terá os resultados divulgados nesta quinta-feira, 8.

A pesquisa começou a ser realizada nesta terça-feira, 6, e ouvirá 910 eleitores do Distrito Federal até o dia da divulgação. Além da intenção de voto estimulada entre os dois candidatos, o instituto perguntará espontaneamente aos entrevistados em quem pretendem votar para governador.

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O eleitor já decidiu o voto para governador?

O Datafolha vai medir o grau de consolidação das escolhas no segundo turno. Depois de indicar em quem votaria entre Celina Leão e Leandro Grass, o entrevistado será questionado se está totalmente decidido ou se seu voto ainda pode mudar.

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O levantamento também avaliará a rejeição aos dois candidatos. Para cada um deles, o eleitor poderá responder se votará com certeza, talvez vote ou não votará de jeito nenhum.

Como o primeiro turno entra na pesquisa?

O questionário também procura identificar em quem os entrevistados votaram para governador no primeiro turno. Entre os nomes apresentados estão Cappelli, Celina Leão, Elisson, Expedito Mendonça, Kiko Caputo, Leandro Grass, Paula Belmonte, Professor Robson, Professora Samara Mineiro e Rico Pinheiro, além das opções de voto em branco, nulo ou nenhum.

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O instituto ainda pergunta em que momento o eleitor decidiu seu voto para governador no primeiro turno, com alternativas que vão de pelo menos um mês antes da eleição até o próprio dia da votação.

Como está a avaliação de Celina Leão?

Outro bloco do levantamento mede a avaliação da governadora Celina Leão. Os entrevistados serão questionados se consideram sua administração ótima, boa, regular, ruim ou péssima e se aprovam ou desaprovam seu trabalho à frente do governo do Distrito Federal.

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Como será feita a pesquisa?

O Datafolha fará 910 entrevistas presenciais em pontos de fluxo populacional no Distrito Federal entre 6 e 8 de outubro. A amostra será distribuída pelas Unidades de Planejamento Territorial e pelas regiões administrativas, com ponderação por critérios como gênero, idade e, quando necessário, escolaridade.

A margem de erro máxima prevista é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada pela Empresa Folha da Manhã e pela Globo Comunicação e Participações, tem custo declarado de 100.890,12 reais e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número DF-03365/2026.