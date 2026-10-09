A primeira pesquisa AtlasIntel sobre a disputa entre Flávio e Lula no 2º turno

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Pesquisa AtlasIntel revela que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera a corrida presidencial contra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno, fora da margem de erro. Com 52,8% dos votos válidos, Bolsonaro se destaca no levantamento que também aponta alta desaprovação ao governo atual. Confira os detalhes completos dos números.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera a disputa de segundo turno pela Presidência da República contra o presidente incumbente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fora da margem de erro, de acordo com pesquisa AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira, 9. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.026 eleitores de todo o país etre os dias 3 e 8 de outubro, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O parlamentar do PL tem 52,8% das intenções de votos, enquanto o petista aparece com 47,2% — uma diferença de 5,6 pontos percentuais entre eles. O cenário é apontado como a previsão para “votos válidos”, desconsiderando brancos, nulos e indecisos.

Votos válidos

Flávio Bolsonaro: 52.8%

Lula: 47.2%

Votos totais

Já quando o quadro considera os votos totais, Flávio aparece com 51,1%; Lula tem 45,7%; e branco, nulo e indecido é 3,2%. A pesquisa também apontou (veja o gráfico abaixo) a evolução temporal desse cenário, que ajuda a entender as trajetórias dos dois políticos junto ao eleitorado desde dezembro de 2025.

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Flávio Bolsonaro: 51.1%

Lula: 45.7%

Branco/Nulo/Não sei: 3.2%

A opinião dos brasileiros sobre o governo Lula

A pesquisa AtlasIntel também questionou os entrevistados sobre a avaliação e a aprovação ao atual governo, que acabou majoritariamente desaprovado, chegando a 53,4% das respostas nesse sentido.

Aprovação

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