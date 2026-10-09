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Política

A primeira pesquisa AtlasIntel sobre a disputa entre Flávio e Lula no 2º turno

Levantamento mostra senador de direita com vantagem fora da margem de erro contra o petista

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 out 2026, 07h30 | Atualizado em 9 out 2026, 07h55
Lula, de terno cinza e gravata quadriculada, sorri levemente à esquerda. À direita, Flávio Bolsonaro, de terno azul e gravata escura, olha sério para frente
Lula e Flávio Bolsonaro (Ricardo Stuckert/PR/Agência Brasil/Carlos Moura/Agência Senado)
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A primeira pesquisa AtlasIntel sobre a disputa entre Flávio e Lula no 2º turno Priorize VEJA no Google

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera a disputa de segundo turno pela Presidência da República contra o presidente incumbente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), fora da margem de erro, de acordo com pesquisa AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira, 9. Para fazer o levantamento, foram ouvidos 5.026 eleitores de todo o país etre os dias 3 e 8 de outubro, gerando um documento com margem de erro de um ponto percentual, cujo nível de confiança é de 95%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O parlamentar do PL tem 52,8% das intenções de votos, enquanto o petista aparece com 47,2% — uma diferença de 5,6 pontos percentuais entre eles. O cenário é apontado como a previsão para “votos válidos”, desconsiderando brancos, nulos e indecisos.

Votos válidos

  • Flávio Bolsonaro: 52.8%
  • Lula: 47.2%

Votos totais

Já quando o quadro considera os votos totais, Flávio aparece com 51,1%; Lula tem 45,7%; e branco, nulo e indecido é 3,2%. A pesquisa também apontou (veja o gráfico abaixo) a evolução temporal desse cenário, que ajuda a entender as trajetórias dos dois políticos junto ao eleitorado desde dezembro de 2025.

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  • Flávio Bolsonaro: 51.1%
  • Lula: 45.7%
  • Branco/Nulo/Não sei: 3.2%
Evolução temporal da disputa entre Lula e Flávio no segundo turno - AtlasIntel
Evolução temporal da disputa entre Lula e Flávio no segundo turno – AtlasIntel (AtlasIntel/Divulgação)

A opinião dos brasileiros sobre o governo Lula

A pesquisa AtlasIntel também questionou os entrevistados sobre a avaliação e a aprovação ao atual governo, que acabou majoritariamente desaprovado, chegando a 53,4% das respostas nesse sentido.

Aprovação

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  • Desaprovo: 53.4%
  • Aprovo: 44.7%
  • Não sei: 1.9%

Avaliação

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  • Ruim/Péssimo: 51.9%
  • Ótimo/Bom: 36.9%
  • Regular: 11.2%

Desempenho por área

A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre em qual dos dois candidatos eles confiariam mais para administrar 13 áreas de gestão pública. Em 11, Flávio saiu na frente (fora da margem de erro) de Lula pela primeira vez. Nas outras duas, eles ficaram numericamente empatados. Confira no gráfico abaixo.

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Desempenho de Lula e Flávio por área - AtlasIntel
Desempenho de Lula e Flávio por área – AtlasIntel (AtlasIntel/Reprodução)

A pesquisa foi registrada no sistema de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) pelo código BR-03663/2026.

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