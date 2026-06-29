A primeira missão de sucessora de Jaques na liderança do governo no Senado
Teresa Leitão se reunirá com Lula para falar sobre prioridades e deve defender que petista procure Alcolumbre
Recém-chegada na liderança do governo do Senado para substituir Jaques Wagner, a senadora Teresa Leitão terá um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e já tem uma primeira missão – considerada bastante complexa – para tratar com o mandatário.
Segundo apurou o Radar, a parlamentar deve aproveitar a reunião sobre prioridades do Executivo no Congresso para sugerir que Lula procure o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para tentar enterrar a crise entre os chefes dos Poderes, que já se arrasta desde novembro do ano passado.
Há o entendimento de que só uma reaproximação entre eles destravará o avanço da pauta prioritária do governo dentro do Legislativo. É o caso da PEC do fim da escala 6×1, que chegou ao Senado há mais de um mês, mas ainda não foi despachada pelo amapaense para a CCJ da Casa.
A interlocutores, o chefe do Senado já demonstrou abertura sobre a possibilidade de conversar com Lula para acertar os ponteiros.
Semanas atrás, o petista até ensaiava uma retomada de diálogo, mas a aprovação de pautas-bomba pelos senadores voltou a azedar o ambiente político.
Isso porque o ministro da Fazenda, Dario Durigan, chegou a alertar Alcolumbre sobre os impactos fiscais do avanço das medidas. Mesmo assim, as proposições avançaram horas após eles se reunirem.