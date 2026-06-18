A primeira conversa de Lula com Jaques Wagner após operação da PF contra líder do governo

Horas após o líder do governo no Senado, Jaques Wagner, ter sido alvo de uma operação da PF, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone com o senador baiano.

O mandatário evitou se aprofundar sobre o caso, mas pontuou que o aliado deveria prestar esclarecimentos e responder a todas as perguntas que forem feitas a ele. O objetivo é ter postura totalmente diferente de Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência da República, que não explicou bem até hoje a sua relação com Daniel Vorcaro, do Banco Master, o que impactou sua performance nas pesquisas de intenção de voto.

Mais cedo, o parlamentar do PT foi um dos alvos da 9ª fase da Operação Compliance Zero. As investigações apontam que Jaques teria atuado para beneficiar o Banco Master em troca de vantagens indevidas.

Durante a conversa, ambos não abordaram o futuro político do senador baiano. Lula teria optado por deixar esse tema – considerado muito mais delicado, porque deve passar por um desligamento da missão que o parlamentar assumiu no início do mandato – para uma reunião que deve ocorrer na próxima semana em Brasília.

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A expectativa de aliados é que o próprio senador peça para deixar a liderança do governo no Senado para evitar que o escândalo contamine a pré-campanha do presidente à reeleição.

Interlocutores de Jaques ponderam que, ainda que deixe o posto estratégico no Congresso para se defender das acusações e esclarecer tudo, ele não deve abrir mão de sua candidatura ao Senado.