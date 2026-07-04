A pressão sobre Alcolumbre para promulgar projeto que dificulta aborto em crianças estupradas

Parlamentares da oposição buscaram o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para entender a demora dele para promulgar o projeto que suspende os efeitos de uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que regulamenta o direito de menores vítimas de estupro ao aborto legal.

Em menos de dois minutos, a medida avançou no plenário da Casa há mais de um mês, mas, diante da repercussão negativa, o amapaense o mantém em sua gaveta desde então.

Enrolação ou não, o chefe do Senado explicou aos parlamentares que a promulgação estava em stand-by até que o Conanda tenha tempo de apresentar uma nova resolução sobre o tema, o que dispensaria a promulgação do PDL aprovado por deputados e senadores.