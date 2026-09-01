🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

A pressão dos senadores ligados a Lula para aprovar a 6×1 antes da eleição

Aliados do presidente se movimentam para acelerar PEC que reduz a jornada de trabalho, enquanto oposição apresenta alternativas e teme uso eleitoreiro da pauta

Por Laila Nery 1 set 2026, 13h23 | Atualizado em 2 set 2026, 11h35
Dois homens sorridentes, ambos de terno azul, posam para foto. O da esquerda, com cabelo escuro e gravata rosa, tem a mão direita sobre a esquerda do outro. O da direita, com barba e cabelo brancos e gravata azul, tem a mão esquerda no ombro do primeiro. Ao fundo, um mapa-múndi.
O senador Omar Aziz (PSD-AM) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Ricardo Stuckert/PR)
Continua após publicidade
A pressão dos senadores ligados a Lula para aprovar a 6×1 antes da eleição Priorizar nos meus resultados Google

A proposta que pode pôr fim à escala de trabalho 6×1 entrou na reta de decisões no Senado com uma mobilização que combina pressão pública, articulação política e tentativa de encurtar os caminhos regimentais. A PEC 221/2019, que reduz de 44 para 40 horas a jornada máxima semanal e garante dois dias de repouso remunerado sem redução salarial, recebeu relatório favorável do senador Omar Aziz (PSD-AM) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e passou a figurar entre as prioridades definidas pelo comando do Congresso para as próximas semanas. O texto deve ser votado na CCJ nesta quarta-feira, 2 de setembro.

O movimento ganhou velocidade nos últimos dias. Presidente da CCJ, o senador Otto Alencar (PSD-BA) vem pressionando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), para que a proposta avance durante o período de esforço concentrado. Em julho, Alencar já dizia esperar que Alcolumbre encaminhasse projetos considerados prioritários para votação em agosto e setembro. A senadora Teresa Leitão (PT-PE), líder do governo no Senado, também vinha atuando para destravar a matéria.

O presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) interrompeu a campanha para tentar conter a votação em plenário. No entorno do senador, a votação na CCJ foi lida como uma derrota — principalmente com a falta de adesão à proposta do seu aliado e coordenador-geral da campanha, o também senador Rogério Marinho (PL-RN).

Os senadores Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho
Os senadores Flávio Bolsonaro e Rogério Marinho (Beto Barata/ PL/Divulgação)

Agora, a pressão ganhou uma nova frente. A senadora Eliziane Gama (PT-MA) apresentou requerimento para que a PEC tenha calendário especial de tramitação, mecanismo que permite encurtar prazos regimentais e acelerar a apreciação da matéria. O documento, datado de 2 de setembro, pede a adoção do rito especial para a PEC de autoria do deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

Siga
Continua após a publicidade

A ideia é fazer com que a proposta atravesse mais rapidamente a etapa do Senado e chegue ao plenário. Como se trata de uma proposta de emenda à Constituição, a aprovação exige dois turnos de votação em cada Casa e quórum de três quintos dos parlamentares. O calendário especial não elimina essas exigências, mas reduz as esperas regimentais entre as diferentes etapas do processo.

O esforço acontece depois de Omar Aziz apresentar, em 27 de agosto, parecer favorável à PEC na CCJ. O senador rejeitou as doze emendas que haviam sido apresentadas até então e manteve o texto aprovado pela Câmara dos Deputados em maio. Desde a apresentação do relatório, porém, outras emendas foram protocoladas no Senado — chegando a 25 até o fim de agosto, segundo o levantamento da tramitação da matéria. Entre os autores estão parlamentares do PL, Republicanos, PP, PSD e PSDB.

Emendas tentavam permitir jornadas de até 44 horas semanais

O conteúdo dessas propostas revela parte da disputa que se desenha em torno da mudança. No relatório, Aziz rejeitou emendas que, em sua avaliação, poderiam reabrir a possibilidade de jornadas superiores ao novo limite constitucional. Duas delas permitiam que acordos ou convenções coletivas estabelecessem jornadas de até 44 horas semanais. Outra, apresentada pelo senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS), previa a possibilidade de regimes diferenciados, inclusive a escala de 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Para o relator, essas alterações contrariariam o próprio objetivo da PEC ao preservar, por meio de exceções, o limite que a proposta pretende reduzir.

Continua após a publicidade

O relatório de Aziz parte de uma premissa política que ajuda a explicar a urgência conferida à matéria. O senador afirma que o limite constitucional de 44 horas semanais permanece inalterado desde 1988, apesar das mudanças ocorridas na economia brasileira, na produtividade e na organização do trabalho. Para ele, reduzir a jornada seria uma atualização de uma regra que está há quase quatro décadas sem alteração. A proposta, acrescenta, ampliaria o tempo de descanso e contribuiria para um maior equilíbrio entre trabalho, saúde e vida pessoal.

O texto que chegou ao Senado estabelece uma transição. Dois meses depois da eventual promulgação da emenda, a jornada máxima cairia para 42 horas semanais, mantendo-se os dois dias de repouso remunerado. Depois de 12 meses, chegaria definitivamente às 40 horas. A Constituição continuaria permitindo a compensação de horários e a redução da jornada por meio de acordo ou convenção coletiva, além de prever a possibilidade de regimes diferenciados regulamentados por lei.

A pressa dos aliados de Lula tem também uma dimensão eleitoral. A redução da jornada é uma das bandeiras trabalhistas com maior potencial de comunicação do campo governista e pode chegar ao eleitorado como uma mudança concreta na rotina de milhões de trabalhadores. A pauta ganhou força nas ruas e nas redes nos últimos anos e se tornou uma das principais agendas associadas à discussão sobre qualidade de vida, descanso e equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

Continua após a publicidade

A própria prioridade conferida pelo Congresso à proposta indica que o tema deixou de ser tratado como uma discussão legislativa de longo prazo. Em reunião na semana passada, Alcolumbre, Lula e o presidente da Câmara, Hugo Motta, definiram matérias que deveriam receber atenção especial nas próximas semanas. A PEC que trata da escala 6×1 ficou entre elas.

Davi Alcolumbre, Lula e Hugo Motta
Davi Alcolumbre, Lula e Hugo Motta (Ricardo Stuckert/Divulgação)

Oposição tenta mudar o texto

A movimentação não ocorre sem resistência. Parte da oposição bolsonarista no Senado passou a apresentar emendas para alterar a forma como a redução da jornada será aplicada. O movimento também tem encontrado eco em setores empresariais, que, apesar de divididos quanto à aprovação da pauta, vêm chamando atenção para o impacto econômico de uma redução constitucional da jornada e para os custos que poderiam recair sobre empresas.

Continua após a publicidade

O relatório de Aziz, porém, sustenta que a possibilidade de negociação coletiva já está preservada no texto vindo da Câmara. Segundo o senador, permitir novamente jornadas de até 44 horas por meio de negociação equivaleria a recolocar pela porta dos fundos justamente o limite que a PEC pretende modificar.

O debate, portanto, está longe de se resumir à escolha entre trabalhar cinco ou seis dias por semana. A disputa no Senado envolve até onde pode ir a redução constitucional da jornada, quais setores poderão ter regimes diferenciados e quanto espaço será deixado para negociações entre empresas e trabalhadores.

A pressão do grupo aliado ao governo é para que essas discussões não empurrem a votação para o próximo ano. A intenção é fazer a PEC avançar rapidamente na CCJ e, na sequência, chegar ao plenário. Se o calendário especial for acolhido, o rito poderá ser encurtado justamente quando o Congresso entra em um período de esforço concentrado.

Continua após a publicidade

Há ainda uma dificuldade objetiva: aprovar uma PEC exige uma maioria qualificada — 49 dos 81 senadores em cada um dos dois turnos. Por isso, mesmo com a proposta incluída entre as prioridades do Congresso e com relatório favorável na CCJ, a articulação política ainda será determinante.

Omar Aziz tenta ocupar esse espaço. Em seu parecer, afirma que a mudança não representa uma ruptura, mas uma atualização de uma jornada estabelecida quando o país tinha outra estrutura econômica. Ao defender os dois dias de descanso remunerado, o senador resume a justificativa em uma ideia que deve acompanhar a discussão até o plenário: a redução da jornada como instrumento de equilíbrio entre trabalho, saúde e vida pessoal.

Para Lula, a equação é ainda mais delicada. A proposta precisa sobreviver à negociação com uma oposição que tenta alterar seus termos, ao debate com o empresariado sobre seus efeitos econômicos e ao calendário apertado de um Congresso que já começa a se aproximar da disputa eleitoral. A corrida, agora, é para transformar uma das principais bandeiras trabalhistas do governo em uma mudança constitucional antes que a campanha de 2026 domine de vez a agenda do Legislativo.

Publicidade
TAGS:
CCJ do Senado
Davi Alcolumbre
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Maquiavel
Omar Aziz
Senado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).