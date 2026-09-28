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Política

A preparação de Eduardo Paes e Douglas Ruas para o primeiro embate frente a frente

Candidatos ao governo do Rio participam nesta terça-feira, 29, de debate; ensaios mobilizam campanhas

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO , Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 12h02 | Atualizado em 28 set 2026, 12h40
Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL)
Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) (Thiago Ribeiro/Beto Barata/Getty Images)
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A preparação de Eduardo Paes e Douglas Ruas para o primeiro embate frente a frente Priorize VEJA no Google

O ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD) e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, Douglas Ruas (PL), candidatos mais bem posicionados na disputa pelo governo do estado, segundo as pesquisas de intenção de voto, entraram em “modo debate” nos últimos dias. Ambos passam por uma preparação para o debate da TV Globo, que ocorre nesta terça-feira, 29, às vésperas do primeiro turno. É a primeira vez que os dois estarão frente a frente desde o início da eleição. Paes não compareceu ao debate anterior, organizado pela Band, e participou apenas de entrevistas e sabatinas individualmente.

As campanhas reduziram agendas na rua nesta segunda e terça para os ensaios finais. No QG do ex-prefeito, o debate é a prioridade até amanhã. Paes deve subir o tom sobre o grupo político do deputado, que ao longo da campanha vem tentando se desvencilhar do ex-governador Cláudio Castro (PL) e colar no bolsonarismo, associando-se ao senador Flávio Bolsonaro (PL).

O comando na campanha do PL é fortalecer, nesta reta final, a vinculação com a família Bolsonaro e com temas caros ao campo político: valores conservadores e enaltecimento da religião, por exemplo. Um caminho avaliado para o debate é tentar associar o ex-prefeito como opositor desses valores.

Embora se mantenha como favorito nos levantamentos recentes, Eduardo Paes tem visto a distância para Douglas Ruas encurtar conforme o primeiro turno se aproxima. O crescimento era esperado com o início da propaganda eleitoral. Com a plataforma, o deputado, que no início da campanha era amplamente desconhecido da maioria do eleitorado fluminense, conseguiu se apresentar como candidato do bolsonarismo. Ruas ainda não alcançou, no entanto, patamares semelhantes ao do senador Flávio Bolsonaro (PL), que lidera as pesquisas no Rio, berço político de sua família.

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