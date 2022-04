A preocupação que une as campanhas de Lula e Bolsonaro

Líderes das pesquisas de intenção de voto, Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) compartilham de uma mesma preocupação: a abstenção. Na campanha petista, há a avaliação de que os bolsonaristas farão de tudo para intimidar os eleitores que rejeitam o presidente da República, que, segundo as pesquisas, hoje superam a casa de 60%. O objetivo dos bolsonaristas seria impedir tais eleitores de se manifestar politicamente, de fazer campanha e, em última instância, de comparecer para votar.

“Eu acredito que teremos uma disputa eleitoral extremamente violenta do ponto de vista político. Bolsonaro e o bolsonarismo se utilizarão de todos os instrumentos que a extrema-direita do mundo inteiro se utiliza, de tentar inibir as pessoas de se posicionarem, de tentar criar um clima de terror, de criar um clima de violência política, de desenvolver uma máquina de fake news”, diz um integrante da direção do PT. “Com uma abstenção alta de eleitores progressistas e de centro, eventuais 40% de Bolsonaro podem virar 50% mais 1 dos votos válidos, o que lhe garantiria a vitória”, acrescenta.

Na campanha do candidato à reeleição, teme-se a mesma coisa, mas com o sinal invertido. Por isso, haverá uma esforço para convencer os entusiastas do ex-capitão e aqueles que rejeitam Lula (cerca de 40% do eleitorado) a votarem, com o argumento de que, sem a devida mobilização, o petista voltará ao poder. “Estimular voto nulo/abstenção não é novidade alguma para os que se utilizam da política para se manter no poder. O insatisfeito aflorado deixa de votar e a militância organizada de esquerda comparece em peso nas urnas, fazendo assim a esmagadora maioria de seus candidatos”, escreveu numa rede social o vereador Carlos Bolsonaro, responsável pela campanha do pai na internet. Cada voto importa naquela que promete ser a mais acirrada sucessão presidencial da história recente.