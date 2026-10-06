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Política

A preocupação de time de Lula com primeiras pesquisas do segundo turno

Campanha do petista teme que resultados desmobilizem eleitorado para segunda etapa da corrida eleitoral

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 16h01 | Atualizado em 6 out 2026, 18h46
Lula faz reunião com auxiliares de campanha após primeiro turno das eleições
Lula faz reunião com auxiliares de campanha após primeiro turno das eleições (//Reprodução)
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A preocupação de time de Lula com primeiras pesquisas do segundo turno Priorize VEJA no Google

Após o revés do primeiro turno, a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preocupada com os números que serão trazidos pelas primeiras pesquisas com projeções sobre a segunda etapa da corrida presidencial.

Há o temor com a possibilidade de os levantamentos apresentarem uma vantagem ainda maior do que a registrada no primeiro turno de Flávio Bolsonaro em relação ao mandatário.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Esse cenário preocupa especialmente em função de uma eventual desmobilização do eleitorado, que poderia ficar desanimado com o cenário trazido pelas pesquisas.

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Por isso, a campanha deve centralizar no discurso de que a virada é possível e que isso só será viável caso todos compareçam as urnas, convencendo os indecisos e os que se abstiveram a votarem no petista no segundo turno.

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