A preocupação de time de Lula com primeiras pesquisas do segundo turno
Campanha do petista teme que resultados desmobilizem eleitorado para segunda etapa da corrida eleitoral
Após o revés do primeiro turno, a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preocupada com os números que serão trazidos pelas primeiras pesquisas com projeções sobre a segunda etapa da corrida presidencial.
Há o temor com a possibilidade de os levantamentos apresentarem uma vantagem ainda maior do que a registrada no primeiro turno de Flávio Bolsonaro em relação ao mandatário.
Esse cenário preocupa especialmente em função de uma eventual desmobilização do eleitorado, que poderia ficar desanimado com o cenário trazido pelas pesquisas.
Por isso, a campanha deve centralizar no discurso de que a virada é possível e que isso só será viável caso todos compareçam as urnas, convencendo os indecisos e os que se abstiveram a votarem no petista no segundo turno.