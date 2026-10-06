A preocupação de time de Lula com primeiras pesquisas do segundo turno

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A campanha de Lula está apreensiva com os resultados das próximas pesquisas do segundo turno, temendo uma vantagem ampliada do adversário e a consequente desmobilização do eleitorado. A estratégia será focar na mensagem de que a virada é possível com a participação de todos, incentivando a ida às urnas e a mobilização.

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Após o revés do primeiro turno, a campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está preocupada com os números que serão trazidos pelas primeiras pesquisas com projeções sobre a segunda etapa da corrida presidencial.

Há o temor com a possibilidade de os levantamentos apresentarem uma vantagem ainda maior do que a registrada no primeiro turno de Flávio Bolsonaro em relação ao mandatário.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Esse cenário preocupa especialmente em função de uma eventual desmobilização do eleitorado, que poderia ficar desanimado com o cenário trazido pelas pesquisas.

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Por isso, a campanha deve centralizar no discurso de que a virada é possível e que isso só será viável caso todos compareçam as urnas, convencendo os indecisos e os que se abstiveram a votarem no petista no segundo turno.