A preocupação de campanha de Lula sobre estratégia de ‘voto útil’ do time de Flávio

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PT - 13 Lula 0,00% 0 VOTOS
PSD - 55 Ronaldo Caiado 0,00% 0 VOTOS
Presidente
0,00%
PSTU - 16 Cyro Garcia 0,00% 0 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Garotinho 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
0,00%
PT - 13 Fernando Haddad 0,00% 0 VOTOS
PSTU - 16 Vera Lúcia 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - SP
0,00%
PT - 13 Patrus Ananias 0,00% 0 VOTOS
PDT - 12 Alexandre Kalil 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MG
0,00%
PRD - 25 Delcidio Amaral 0,00% 0 VOTOS
PSOL - 50 Lucien Rezende 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MS
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PSDB - 45 Tião Bocalom 0,00% 0 VOTOS
PSB - 40 Thor Dantas 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - AC
0,00%
UP - 80 Lenilda Luna 0,00% 0 VOTOS
DEMOCRATA - 35 Márcio Jambo 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - AL
0,00%
DC - 27 Delegado Marcos 0,00% 0 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - AP
0,00%
PSD - 55 Omar Aziz 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - AM
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PCO - 29 Maria Bona 0,00% 0 VOTOS
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - BA
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PSDB - 45 Ciro Gomes 0,00% 0 VOTOS
NOVO - 30 Vera Lúcia 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - CE
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PCO - 29 Expedito Mendonça 0,00% 0 VOTOS
NOVO - 30 Kiko Caputo 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - DF
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MDB - 15 Ricardo Ferraço 0,00% 0 VOTOS
PT - 13 Helder Salomão 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - ES
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PT - 13 Luis Cesar Bueno 0,00% 0 VOTOS
PSDB - 45 Marconi Perillo 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - GO
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PCO - 29 Dimas Cassimiro 0,00% 0 VOTOS
PRTB - 28 Roberto Rocha 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MA
0,00%
PL - 22 Wellington Fagundes 0,00% 0 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - MT
0,00%
PSOL - 50 Araceli 0,00% 0 VOTOS
UP - 80 Gal Leite 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PA
0,00%
MDB - 15 Cícero Lucena 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PB
0,00%
MOBILIZA - 33 Doutor Alexandre Salomão 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Sergio Moro 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PR
0,00%
PSTU - 16 Guilherme Fonseca 0,00% 0 VOTOS
PSOL - 50 Ivan Moraes 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PE
0,00%
PCO - 29 Lourdes Melo 0,00% 0 VOTOS
DC - 27 Professor Jurity 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - PI
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PSTU - 16 Dário Barbosa 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 álvaro Dias 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - RN
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PCO - 29 Cesar Pontes 0,00% 0 VOTOS
PSTU - 16 Rejane De Oliveira 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - RS
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UNIÃO - 44 Hildon Chaves 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Marcos Rogério 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - RO
0,00%
PCO - 29 Clébio Genuíno 0,00% 0 VOTOS
SOLIDARIEDADE - 77 Farah Mesquita 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - RR
0,00%
PL - 22 Jorginho Mello 0,00% 0 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - SC
0,00%
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 0,00% 0 VOTOS
PSOL - 50 Dr. Helton 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - SE
0,00%
PSD - 55 Laurez Moreira 0,00% 0 VOTOS
NOVO - 30 Ataides De Oliveira 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - TO
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Política

A preocupação de campanha de Lula sobre estratégia de ‘voto útil’ do time de Flávio

Aliados do petista reconhecem o temor de que isso reflita em uma passagem de Flávio à frente de Lula para um eventual segundo turno

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 out 2026, 17h12 | Atualizado em 4 out 2026, 17h14
Lula e Flávio Bolsonaro: pesquisa aponta segundo turno
Lula e Flávio Bolsonaro: pesquisa aponta segundo turno  (./AFP)
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A preocupação de campanha de Lula sobre estratégia de ‘voto útil’ do time de Flávio Priorize VEJA no Google

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva admite preocupação com possível sucesso da estratégia do time de Flávio Bolsonaro de pedir o voto útil do eleitorado de centro-direita já em primeiro turno.

Nos bastidores, aliados do petista reconhecem o temor de que isso reflita em uma passagem de Flávio à frente de Lula para um eventual segundo turno.

Corrobora para esse sentimento o fato de pesquisas de intenção de voto divulgadas ontem terem mostrado o filho de Jair Bolsonaro mais próximo do presidente.

Ainda assim, petistas avaliam como remota as chances de um desfecho da disputa nacional em primeiro turno, mas pontuam a importância do mandatário avançar para a segunda etapa na liderança.

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