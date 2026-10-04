A preocupação de campanha de Lula sobre estratégia de ‘voto útil’ do time de Flávio
Aliados do petista reconhecem o temor de que isso reflita em uma passagem de Flávio à frente de Lula para um eventual segundo turno
A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva admite preocupação com possível sucesso da estratégia do time de Flávio Bolsonaro de pedir o voto útil do eleitorado de centro-direita já em primeiro turno.
Nos bastidores, aliados do petista reconhecem o temor de que isso reflita em uma passagem de Flávio à frente de Lula para um eventual segundo turno.
Corrobora para esse sentimento o fato de pesquisas de intenção de voto divulgadas ontem terem mostrado o filho de Jair Bolsonaro mais próximo do presidente.
Ainda assim, petistas avaliam como remota as chances de um desfecho da disputa nacional em primeiro turno, mas pontuam a importância do mandatário avançar para a segunda etapa na liderança.