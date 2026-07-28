A postura de Eduardo Cunha que incomodou membros do Republicanos

Integrantes do Republicanos não escondem o incomodo pela ida de Eduardo Cunha, que será candidato da legenda por uma vaga na Câmara dos Deputados em Minas Gerais, à convenção do PL do Rio de Janeiro que confirmou Douglas Ruas como candidato ao governo do estado.

A reclamação ocorre porque o comportamento representaria uma afronta ao candidato do Republicanos ao Palácio Guanabara, o ex-governador Anthony Garotinho.

Apesar do climão interno, o presidente do Republicanos no Rio, Luis Carlos Gomes, minimizou a polêmica. Ao Radar, o dirigente disse que Cunha foi ao evento para prestigiar a sua filha, a deputada Dani Cunha, que disputará a reeleição pelo PL.

Pesquisas de intenção de voto recentes mostram Eduardo Paes na liderança, seguido por Ruas e Garotinho, que estão empatados tecnicamente em segundo lugar.