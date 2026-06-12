A postura de Michelle que vem irritando equipe da pré-campanha de Flávio Bolsonaro
Demora de ex-primeira-dama em apoiar abertamente a postulação do filho de Bolsonaro ao Planalto tem incomodado equipe do senador do PL
A equipe da pré-campanha de Flávio Bolsonaro está bastante irritada com a postura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.
A declaração dela de que embarcará na campanha do pré-candidato do PL à presidência da República no momento certo tem sido criticada por aliados do senador.
O principal motivo para o desconforto é o fato de Michelle já ter dado demonstrações públicas de apoio a algumas candidaturas estaduais, ao Senado e entre algumas que participam de eleições proporcionais.
Também tem incomodado a demora da ex-primeira-dama em oficializar sua candidatura ao Senado pelo Distrito Federal.
Nos bastidores, essa postura tem fortalecido a percepção de que está ali no banco de reservas caso Flávio tenha que ser sacado da corrida nacional, o que, garantem aliados, não ocorrerá de forma alguma.