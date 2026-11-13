A postura de Lula que indica que Durigan pode ser mantido à frente da Fazenda

A autonomia dada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que os ministros Dario Durigan (Fazenda) e Bruno Moretti (Planejamento) tocassem a confecção do PLP de ajuste fiscal durante sua viagem internacional foi vista dentro do governo como uma sinalização de que o petista pode manter sua equipe econômica praticamente intacta no Lula 4.

Eles se reuniram com o mandatário na última sexta-feira, antes de Lula embarcar para as viagens para Turquia e Filipinas, e saíram com o aval para construir as medidas que considerassem necessárias.

Alguns cotados para o comando da Fazenda, como o governador reeleito do Piauí, Rafael Fonteles, já são considerado carta quase fora da mesa.

Hoje, os nomes mais fortes na bolsa de apostas para o comando da principal pasta econômica são o próprio Durigan e o vice-presidente Geraldo Alckmin.

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O que pesa muito a favor do atual ministro é seu bom trânsito no mercado. Ele tem ajudado a estabilizar o país em meio a boatos variados, além de ser um nome que segue distante do fogo amigo petista no governo.

Ontem, o Senado chegou a aprovar o texto-base do PLP do ajuste fiscal, considerado essencial para criar espaço para o Orçamento de 2027 e para que Lula consiga cumprir promessas feitas durante a campanha. Os destaques devem ser apreciados pelos senadores na próxima terça-feira. Depois dessa etapa, ainda será necessário o aval da Câmara dos Deputados.