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Política

A possível união de Flávio e Michelle para atrair o Republicanos na convenção

Legenda bolsonarista conta com a dupla para acenar ao partido ligado à igreja Universal e cativa-los à coligação – até o momento, o Republicanos rejeita a ideia

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 06h01 | Atualizado em 29 jul 2026, 06h39
Michelle e Flávio Bolsonaro
Michelle e Flávio Bolsonaro (Redes sociais/Reprodução | Carlos Moura/Agência Senado)
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A possível união de Flávio e Michelle para atrair o Republicanos na convenção Priorizar nos meus resultados Google

Com a paz selada – ao menos publicamente – na família Bolsonaro, o PL trabalha para ter Flávio e Michelle no mesmo palanque o quanto antes, em uma sinalização de unidade que deve se converter em votos. Mas, se o partido antes se planejava para vê-los dividindo espaço no próximo dia 22, no estádio do Maracanãzinho, quando será realizada a convenção de Douglas Ruas ao governo fluminense, agora há o consenso da necessidade de “atropelar os planos”. Tudo em nome de uma coligação com o Republicanos que pode proporcionar mais tempo de propaganda em rádio e TV, além de possibilitar que a economista Daniella Marques seja a vice na chapa encabeçada por Flávio.

Por isto, madrasta e enteado são esperados na convenção do Republicanos, em Brasília, no próximo dia 4. No evento, espera-se que Flávio e Michelle reforcem os valores conservadores que unem as duas legendas. Pelo fato de a convenção ocorrer em Brasília, a presença de Michelle é considerada “possível”, já que ela encontra dificuldades para realizar viagens, por ser responsável pelos cuidados com a saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A Executiva nacional da legenda bolsonarista conta com a dupla para acenar ao partido ligado à igreja Universal do Reino de Deus e cativa-los à coligação. Até o momento, o Republicanos refuta a possibilidade e se mantém neutro quanto à disputa presidencial.

No último sábado, Michelle participou da convenção que oficializou Flávio à Presidência através de um vídeo, no qual reforçou o apoio ao enteado. Até o momento, ela segue afastada da presidência do PL Mulher. Nesta semana, ela deve receber convite para voltar ao comando da ala feminina do partido.

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O evento contará de outra figura proeminente nos planos da direita: o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Aliado de primeira-hora da família Bolsonaro, ele se vê em meio ao distanciamento entre os dois partidos.

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