A posição do PSB na disputa pela presidência do Senado

O líder do PSB no Senado, Cid Gomes (CE), anunciou que o partido deve formalizar nos próximos dias o apoio à reeleição do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

A declaração foi feita, por meio de nota, após reunião dos quatro atuais e futuros senadores do partido com Alcolumbre, na tarde desta quarta-feira.

“Durante o encontro, discutiram temas sobre o futuro do Brasil e o papel do Senado Federal nos próximos quatro anos”, diz o texto, completando em seguida: “Nos próximos dias, o PSB deve formalizar o apoio à reeleição de Alcolumbre à presidência da Casa”.

A bancada do partido será composta no próximo ano pela senadora Ana Paula Lobato (MA) e pelos senadores eleitos Renato Casagrande (ES) e João Azevedo (PB).

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Alcolumbre também já recebeu apoio do União Brasil e do PP.

Nesta quarta, o PL lançou a candidatura de Rogério Marinho (RN) à presidência do Senado.