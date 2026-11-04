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Política

A posição do PSB na disputa pela presidência do Senado

Parlamentares da atual e da futura bancada do partido se reuniram com Davi Alcolumbre

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 18h26
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos, terno cinza e gravata azul, fala em microfone, gesticulando com a mão direita. Ele está em um ambiente formal, com cadeiras azuis e pessoas desfocadas ao fundo
O senador Cid Gomes  (Waldemir Barreto/Agência Senado)
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O líder do PSB no Senado, Cid Gomes (CE), anunciou que o partido deve formalizar nos próximos dias o apoio à reeleição do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP).

A declaração foi feita, por meio de nota, após reunião dos quatro atuais e futuros senadores do partido com Alcolumbre, na tarde desta quarta-feira.

“Durante o encontro, discutiram temas sobre o futuro do Brasil e o papel do Senado Federal nos próximos quatro anos”, diz o texto, completando em seguida: “Nos próximos dias, o PSB deve formalizar o apoio à reeleição de Alcolumbre à presidência da Casa”.

A bancada do partido será composta no próximo ano pela senadora Ana Paula Lobato (MA) e pelos senadores eleitos Renato Casagrande (ES) e João Azevedo (PB).

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Alcolumbre também já recebeu apoio do União Brasil e do PP.

Nesta quarta, o PL lançou a candidatura de Rogério Marinho (RN) à presidência do Senado.

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