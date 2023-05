A posição de Jair Bolsonaro sobre se candidatar às eleições de 2026

O ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa, Michelle Bolsonaro, participaram do evento de posse da deputada federal Rosana Valle (PL-SP) como presidente do diretório estadual do partido na tarde deste sábado, 6. A aparição pública de ambos acontece três dias após uma operação da Polícia Federal que investiga uma possível fraude nos cartões de vacinação do ex-presidente. Três assessores de Bolsonaro foram presos, incluindo o tenente-coronel Mauro Barbosa Cid, que foi seu ajudante de ordens na presidência. O assunto não foi abordado na ocasião.

Bolsonaro discursou por apenas três minutos durante o evento deste sábado e permaneceu calado durante a solenidade. Em sua fala, agradeceu o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Ainda destacou que seu governo enfrentou a pandemia e terminou o ano de 2022 com “números invejáveis na economia”. Por fim, Bolsonaro salientou que, enquanto estiver vivo, sempre será uma alternativa política ao Brasil. “Juntos nós resgatamos muitos valores no nosso país, entre eles o amor à pátria, a defesa da família e fizemos uma excelente política internacional”, disse. “Só a morte coloca um ponto final nas nossas vidas e, enquanto ela não chegar, estaremos à disposição para sermos uma alternativa política.”

Já a ex-primeira-dama Michelle foi a protagonista do evento. A nova presidente do PL Mulher, Rosana Valle, agradeceu a ex-primeira-dama em libras e afirmou que as pessoas a amam. Em seu discurso, Michelle afirmou que o PL é um partido que “cuida das mulheres” e pediu o fim da política que garante a destinação de, no mínimo, 30% dos recursos do Fundo Eleitoral a candidaturas femininas. “Esse projeto foi criado para fortalecer o protagonismo feminismo, visando identificar novas lideranças. Nós queremos, presidente Valdemar, erradicar a cota dos 30%. Queremos a mulher na política pelo seu potencial”, afirmou.