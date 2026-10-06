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Política

A posição de Flávio Bolsonaro sobre participação em debates no 2º turno

Presidenciável disse que irá comparecer a confrontos com Lula na TV; no primeiro turno, nenhum dos dois foi a eventos desse tipo

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 14h11 | Atualizado em 6 out 2026, 17h16
Homem de meia-idade, cabelo escuro e camisa azul, sorri amplamente mostrando os dentes, em meio a uma multidão desfocada. Ele olha para a esquerda, com luz suave iluminando seu rosto.
O candidato Flávio Bolsonaro faz declaração após avançar para o segundo turno das eleições (Joédson Alves/Agência Brasil)
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O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) disse nesta terça-feira, 6, que deve participar de debates antes do segundo turno das eleições, que acontece no próximo dia 25.

Ele e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que avançaram para a próxima fase da disputa pela Presidência, não participaram de nenhum confronto antes da votação em primeiro turno.

“Eu já queria ter participado de debates no primeiro turno. Vou participar, acho que são importantes e tenho a convicção de que a gente vai sair vitorioso desse debate”, falou o candidato do PL em frente ao comitê da campanha em Brasília.

No primeiro turno, houve apenas um debate nas emissoras abertas, o da Band, que tradicionalmente inaugura a temporada de encontros desse tipo. Lula e Flávio não participaram — o evento, realizado em 23 de agosto, reuniu Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo).

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Todos os outros debates em TVs abertas previstos foram cancelados por conta da recusa de Lula e Flávio a participar dos debates. No dia 8 de setembro, um pool de onze veículos — que incluía SBT, SBT News, VEJA+TV, CNN Brasil, RedeTV! , Rede Vida, Exame, Metrópoles, Nova Brasil FM, Rádio Itatiaia e Terra — cancelou o encontro previsto para 14 de setembro.

Pelo mesmo motivo (a não confirmação das participações de Lula e Flávio), a Record desmarcou o debate que estava previsto para o dia 27 de setembro.

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No final do primeiro turno, a TV Globo chegou a iniciar os preparativos para a transmissão do seu debate, sem Lula, mas com Flávio tendo confirmado presença. De última hora, o candidato do PL, no entanto, desistiu após a Justiça ter determinado a participação de Renan Santos, seu desafeto, e proibido a exibição do púlpito vazio de Lula. Na sequência, a Globo cancelou o seu debate, fato inédito em sua história de debates presidenciais.

VEJA+TV realizou um debate presidencial no dia 23 de setembro, com a presença dos candidatos Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Todos os principais presidenciáveis foram convidados. Lula, Flávio e Renan Santos não confirmaram participação. Augusto Cury confirmou, mas cancelou a sua ida na véspera em razão da morte de um integrante de sua campanha

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Segundo turno

O pool de onze veículos que inclui VEJA+TV marcou o debate do segundo turno para o dia 15 de outubro.

Outras emissoras também indicaram as datas dos seus encontros.

O grupo Bandeirantes anunciou que fará o seu encontro no dia 18. Já a Record marcou o seu debate para o dia 11 de outubro, que era a data anteriormente escolhida pela Band.

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