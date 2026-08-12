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Política

A posição da PGR sobre visitas de Flávio a Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

Paulo Gonet se manifestou em recurso apresentado pela defesa do ex-presidente

Por Redação 12 ago 2026, 21h05 | Atualizado em 13 ago 2026, 08h07
O ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho Flávio: vigília mantida
O ex-presidente Jair Bolsonaro e o filho Flávio: vigília mantida  (Mateus Bonomi/AFP)
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A posição da PGR sobre visitas de Flávio a Jair Bolsonaro na prisão domiciliar Priorizar nos meus resultados Google

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, defendeu nesta quarta-feira, 12, a rejeição dos recursos apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para derrubar a decisão do ministro Alexandre de Moraes que proibiu o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de visitá-lo na prisão domiciliar pelo prazo de 90 dias.

No mês passado, Moraes proibiu as visitas após Flávio divulgar nas redes sociais uma carta escrita pelo ex-presidente, que está em prisão domiciliar e proibido de fazer postagens nas redes sociais, inclusive por meio de terceiros.

No recurso, a defesa de Bolsonaro disse Flávio é um dos advogados do pai e tem direito assegurado a encontrá-lo. Os advogados também contestaram o trecho da decisão que impede o ex-presidente de receber visitas de políticos durante o período eleitoral.

Para Gonet, as medidas determinadas pelo ministro ocorreram após o descumprimento da proibição de fazer postagens por meio de terceiros.

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As polêmicas de Jair Bolsonaro na prisão domiciliar

“A divulgação, por Flávio Bolsonaro, de conteúdo que lhe fora entregue pelo apenado durante visita [carta] contrariou uma dessas condições. Como resposta ao descumprimento, suspendeu-se, por prazo determinado, a visita que havia permitido a circulação do conteúdo, medida posteriormente ampliada diante da participação do apenado na produção do material divulgado”, argumentou o procurador.

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No ano passado, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo de trama golpista. Em seguida, após passar por uma cirurgia, ele ganhou o direito de cumprir prisão domiciliar. O ex-presidente se recupera de uma pneumonia bacteriana.

Durante o cumprimento da pena, as visitas devem ser autorizadas previamente pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da execução penal.

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(Agência Brasil)

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TAGS:
Flávio Bolsonaro
Jair Bolsonaro
Procuradoria-Geral da República (PGR)
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