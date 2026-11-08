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Política

A posição contrária do chefe de comunicação do PT à redução da maioridade penal

Éden Valadares foi às redes e escreveu que reduzir a maioridade penal não resolveria os problemas de violência no país

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 nov 2026, 15h32
Em destaque, o secretário nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares
Em destaque, o secretário nacional de Comunicação do PT, Éden Valadares (PT/Divulgação)
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A posição contrária do chefe de comunicação do PT à redução da maioridade penal Priorize VEJA no Google

Em meio às articulações pela apreciação da redução da maioridade penal pelo Congresso, o secretário nacional de comunicação do PT, Éden Valadares, elencou argumentos contra o avanço da medida.

“Reduzir a maioridade penal não resolve a violência. O governo do Presidente Lula já deu saltos nos investimentos em inteligência, integração e fortalecimento do combate ao crime organizado, às milícias e facções criminosas com a aprovação da PEC, a criação do Ministério da Segurança Pública e da instituição do SUSP”, escreveu Valadares nas redes sociais.

“Conjuntamente a isso, o Brasil precisa enfrentar as causas da insegurança com responsabilidade, investindo em educação, proteção social, cultura, esporte e oportunidades para a juventude. Transformar adolescentes em alvo de políticas de encarceramento não torna a sociedade mais segura. Ao contrário, enfraquece a perspectiva de inclusão e amplia desigualdades já profundamente marcadas por questões sociais e raciais”, completou.

Às vésperas do primeiro turno, o senador Camilo Santana, do PT, chegou a apresentar uma emenda para ser incluída na PEC da Segurança Pública que sugeria a redução para casos de crimes hediondos.

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A posição chegou a dividir o partido, mas o próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva se alinhou ao ex-ministro da Educação durante entrevista concedida ao Jornal Nacional.

A PEC da Segurança Pública foi aprovada nesta semana, mas os senadores decidiram que a polêmica fosse apreciada separadamente.

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Um texto que trata sobre o assunto está tramitando em uma comissão especial na Câmara e pode ser votado pelos deputados até o fim do ano.

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