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Política

A polêmica manifestação do MP Eleitoral em que advogado de Garotinho aparece como autor

Informação consta nos metadados do parecer do vice-procurador-geral Eleitoral; defesa do ex-governador nega participação

Por Ludmilla de Lima Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 11h17
Anthony Garotinho, homem de cabelos grisalhos e terno cinza, discursa em um púlpito transparente com microfones, gesticulando com a mão direita. Ao fundo, um painel escuro com letras brancas ES e 026 e pontos de luz azuis
Garotinho: ele recorria de decisão que indeferiu seu registro de candidatura (Divulgação/BAND)
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Advogado de Anthony Garotinho (Republicanos), Marcello Dias de Paula aparece como autor, nos dados de origem, do parecer do Ministério Público Eleitoral (MPE) favorável à desistência do ex-governador em relação ao recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o seu indeferimento. A informação, divulgada pelo jornal Estado de S.Paulo, consta nos metadados do documento anexado pelo vice-procurador-geral Eleitoral, Alexandre Espinosa, no sistema do TSE na tarde de terça-feira, 6.

Pelos dados no sistema de Justiça, Dias de Paula elaborou o documento às 12h33. Ele integra a defesa de Garotinho no escritório de Admar Gonzaga, ex-ministro do TSE, que assina uma nota afirmando não haver participação alguma da defesa na elaboração do parecer. Garotinho, que participou do primeiro turno sub judice, após ter seu registro indeferido pelo TRE do Rio, vem tumultuando o processo eleitoral. A sua desistência em manter o recurso no TSE poderia favorecer Douglas Ruas (PL) – com a anulação da votação do ex-governador, o candidato bolsonarista atingiria a maioria dos votos válidos e seria declarado vitorioso em primeiro turno.

A nota de Admar Gonzaga acrescenta: “Desconhecemos a razão desse registro eletrônico e afirmamos que todas as nossas intervenções foram encaminhadas aos autos pelas vias oficiais, o que nos dá plena convicção de que tudo será tecnicamente esclarecido por aquela respeitável instituição, a modo a confirmar que o parecer é de autoria material e intelectual do vice-procurador-geral Eleitoral, Dr. Alexandre Espinosa Bravo Barbosa”.

A defesa de Eduardo Paes (PSD), candidato que poderia ser prejudicado pela medida de Garotinho, registrou documento em cartório sobre o caso envolvendo o advogado do ex-governador e o parecer do MPE. Ao Estado de S. Paulo, Espinosa disse não conhecer o advogado e que a situação deve ser fruto de erro técnico do sistema. “Eu estava trabalhando no parecer do caso desde a semana passada, e o documento foi elaborado em meu computador”, disse. Garotinho apresentou a desistência ao TSE na segunda-feira desta semana. 

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Anthony Garotinho
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