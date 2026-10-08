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Política

A polêmica fala de Kátia Abreu sobre ter ‘mais Alckmin e menos Janja’ na campanha de Lula

Ex-ministra deu declaração em reunião estratégica de campanha, na elaboração dos passos para o segundo turno

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 out 2026, 11h22 | Atualizado em 8 out 2026, 15h22
Kátia Abreu, vice-presidente da chapa do Ciro Gomes durante anúncio de candidatura do PDT - 06/08/2018
Ex-ministra Kátia Abreu (PT-TO) é coordenadora da campanha à reeleição de Lula no Tocantins (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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A polêmica fala de Kátia Abreu sobre ter ‘mais Alckmin e menos Janja’ na campanha de Lula Priorize VEJA no Google

A ex-ministra e ex-senadora Kátia Abreu (PT-TO), coordenadora no Tocantins da campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição, deu uma declaração polêmica em uma reunião com o petista e representantes das 27 unidades da federação. Para ela, a campanha eleitoral tem dado muito destaque à primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, e, ao mesmo tempo, deixado de explorar as vantagens de ter Geraldo Alckmin (PSB) como vice-presidente.

A situação levou Abreu a ser aplaudida pelos demais coordenadores de campanha de seus respectivos estados. Em entrevistas concedidas depois, ela não negou a situação e tentou se explicar. “Eu sou muito pragmática e objetiva (… ). Fiz uma comparação. Na minha opinião, Alckmin deveria aparecer mais. A primeira-dama está ocupando um espaço maior do que o vice-presidente”, disse.

Kátia Abreu tentou mostrar que sua posição não tinha relação com questões pessoais, mas políticas, visto que a posição de Alckmin em 2022 foi um dos pontos determinantes para a eleição de Lula, que teve no seu vice a maior representação da construção de uma frente ampla contra o fundamentalismo. “Com relação à primeira-dama, que eu conheço muito pouco, não tenho nenhum tipo de relação íntima, pessoal com ela, também não tenho nada contra. Eu estava ali [em reunião de campanha] como agente político que pretende e quer ganhar a eleição”, comentou Abreu.

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“Não querendo desmerecê-la, ao contrário: querendo enaltecer o vice-presidente Alckmin, que tem uma popularidade muito grande no país, é admirado por todos os cantos, e especialmente em São Paulo”, completou.

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A ex-ministra também afirmou que não esperava que sua fala viesse a público, por estar em um encontro com lideranças do PT, sem a presença de representantes da imprensa, mas que, ao se deparar com a situação, não negaria o que disse.

Em resposta, Janja teria enviado uma mensagem para Katia Abreu, afirmando que não vai aparecer menos na campanha do “meu marido”, o presidente. VEJA entrou em contato para tentar confirmar o teor da mensagem e pedir um posicionamento oficial da primeira-dama, mas, até o momento, ainda não teve retorno.

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