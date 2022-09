A polêmica da cor nas disputas eleitorais

O senador Alessandro Vieira (PSDB), candidato ao governo de Sergipe, teve a cor questionada por seu concorrente, o senador Rogério Carvalho (PT). Autodeclarado pardo, Alessandro foi acusado de agir de má-fé para receber mais recursos do Fundo Eleitoral. Procurado pela reportagem, o tucano refutou a imputação do adversário. “Na minha carteira de identidade, que tirei com 8 anos de idade, já constava a minha cor como pardo. Naquela época não tinha fundo e nem eu pensava em ser político”, lembrou o parlamentar.

Na Bahia, ACM Netto (União Brasil), postulante ao governo, também se autodeclarou pardo em seu registro no TSE. Questionado pelos adversários, o herdeiro político do clã Magalhães, disse em vídeo publicado nas redes sociais que é “assim que se sente e se vê”. Procurado pela VEJA, o político alegou que a oposição tenta de todas as formas criar uma crise em sua campanha e que “o direito de ser pardo não é só da esquerda”

“Quando fiz a identidade lá atrás, já apareço como pardo e nas eleições de 2016 me declarei assim. Quando não havia cota essa já era a minha declaração. Outra coisa, sou secretário nacional do União Brasil. Convenhamos, eu não precisaria disso”, ironizou o candidato.

ACM ainda considerou o debate “hipócrita” e lembrou os candidatos de esquerda de seu estado que também se declararam pardos e são, segundo ele, “muito mais claros”. “Vocês têm que falar deles também. Tem o Rui Costa – atual governador – que também se diz pardo, o Geraldo Júnior, vice na chapa do PT, e tem os que eram brancos e ficaram pardos como a deputada federal Alice Portugal (PCdoB), que mudou sua cor nessa eleição”, enfatizou ACM.

A historiadora Renísia Filice, professora da UnB e especialista em Relações Raciais e Políticas Afirmativas, entende que distorções nas classificações étnicas acontecem por diferentes motivos. “Vai da falta de informação a má-fé. Temos a questão da consciência racial, em que o negro compreende o efeito do racismo sobre si mesmo, e a ‘afroconveniência’, em que pessoas brancas que nunca passaram por racismo tentam o ‘vai que cola’, com a ideia de fraudar o sistema e atrapalhar que a política realmente funcione. Dessa forma, impedem que sujeitos de direito, negros – a soma dos pretos e pardos -, ocupem esses espaços, por julgarem que esses indivíduos estariam com privilégios e não com a justiça social”, reflete a pesquisadora.

O total de candidatos negros em 2022 é o maior das últimas três eleições. Em 2014, quando começou a autodeclaração de raça, o percentual de candidatos negros (pardos + pretos) foi de 44,24%. Neste ano chegou a 49,49% e superou o número de candidatos que se declaram brancos. O número de candidaturas de pessoas pretas é de 3.919 e daqueles que se dizem pardos é de 9.992. Neste ano, a lei estabeleceu incentivos para a eleição de candidatos negros, além de candidatas mulheres.