A ‘piora considerável’ na saúde de Jair Bolsonaro, segundo médico

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro enviou nesta sexta-feira, 12, ao Supremo Tribunal Federal um relatório médico que indica que o estado de saúde do ex-presidente teve uma “piora considerável”.

Após uma troca na medicação, aumentaram as crises de soluço do ex-presidente. Segundo o médico Brasil Ramos Caiado, que o acompanha durante a prisão domiciliar, foi necessário administrar doses extras de remédio “no limite terapêutico de segurança”.

O médico recomenda ainda que o ex-presidente passe por novos exames do trato digestivo, como uma endoscopia, para avaliar ajustes no tratamento.

A esposa do ex-presidente, Michelle Bolsonaro, já havia citado essa piora ao cancelar a ida a um evento em Brasília na última quarta-feira, 10. Ela participaria do lançamento de uma pré-candidata do PL à Câmara Distrital.

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A nova piora na saúde de Bolsonaro acontece às vésperas de o STF reavaliar sua prisão domiciliar. Em março, o ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, permitiu que o ex-presidente fosse para casa por 90 dias para se recuperar de uma pneumonia. Esse prazo se encerra no próximo dia 25, quando o ministro reavaliará se Bolsonaro segue como está ou volta para a Papudinha, como é apelidado o Batalhão da Polícia Militar onde ele vinha cumprindo a pena de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.