À PF, general detalha conversa com Lula e entrega mensagens com o GSI

Em depoimento à Polícia Federal nesta quarta-feira, 12, o general Gustavo Henrique Dutra, ex-comandante militar do Planalto, entregou uma série de documentos relativos ao acampamento montado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro em frente ao Quartel-General do Exército, apresentou cópias das mensagens trocadas na véspera e durante o dia 8 de janeiro com o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e confirmou um diálogo com o presidente Lula horas após o atentado.

Dutra prestou depoimento ao delegado Alexandre Bessa no âmbito das investigações sobre os ataques de 8 de janeiro às sedes dos três poderes. O inquérito está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

O general estava à frente do Comando Militar do Planalto (CMP) no dia dos ataques protagonizados por manifestantes acampados em frente ao QG. Naquela noite, horas após a invasão e a depredação do Supremo Tribunal Federal, do Palácio do Planalto e do Congresso Nacional, o então designado interventor Ricardo Capelli subiu até as imediações do Quartel-General com o objetivo de reunir as tropas militares e desmontar imediatamente o acampamento.

Como revelou reportagem de VEJA, o general alegou que a retirada, naquele momento, embutia um alto risco de gerar mais uma cena de violência naquele dia de guerra em Brasília – e ninguém queria isso. À PF, o militar afirmou, conforme já tinha sido revelado pela Folha de S. Paulo, que naquela noite também conversou com o presidente Lula. O general detalhou aos investigadores que o próprio presidente da República, após ouvir os argumentos, concordou que não seria um momento oportuno para a desmobilização do grupo. “Seria uma tragédia”, teria dito Lula, conforme o relato do general.

Na sequência, em uma reunião da qual participaram os ministros Flávio Dino (Justiça), José Múcio (Defesa) e Rui Costa (Casa Civil), além do então comandante do Exército, Júlio César Arruda, ficou pactuado que a retirada do grupo aconteceria na manhã seguinte – o que aconteceu sem nenhum transtorno.

Nas sete horas de depoimento, o general também entregou documentos relativos à atuação do Governo do Distrito Federal e do Ministério Público diante dos manifestantes golpistas. Dutra sustentou que jamais houve uma ordem judicial para a retirada do grupo e rechaçou a declaração do governador Ibaneis Rocha de que o Exército havia impedido uma ação contra os apoiadores de Bolsonaro. Conforme a documentação apresentada, no dia 29 de dezembro, por exemplo, Ibaneis apenas solicitou que fosse realizada uma operação de combate ao comércio ilegal no local, mas não fez nenhuma referência a um desmonte do acampamento.

Dutra apresentou ainda mensagens trocadas com o GSI, órgão responsável pela proteção do Palácio do Planalto e pela segurança do presidente da República, na véspera e no dia dos atentados. O órgão, comandando pelo general Marco Edson Gonçalves Dias, chegou a dispensar os militares que faziam a proteção do Palácio do Planalto e, mesmo após a invasão, não solicitou um reforço da tropa.

Na terça-feira, 18, o Supremo Tribunal Federal (STF) começará a julgar 100 acusados de atuar como autores intelectuais ou executores dos atos golpistas de 8 de janeiro. A análise dos casos, feita de forma virtual, servirá para que a Corte decida se transforma os investigados em réus pelos crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição, incitação ao crime, dano e dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. As investigações correm em segredo de Justiça.

Continua após a publicidade