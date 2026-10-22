A pesquisa que poderá confirmar cenário mais acirrado sobre corrida presidencial

A três dias do segundo turno da corrida presidencial, as campanhas de Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva estarão atentas à divulgação dos números da pesquisa do instituto Datafolha.

Os números poderão reforçar a percepção de acirramento da disputa pelo Palácio do Planalto, assim como ocorreu ontem pelo levantamento da Quaest, que mostrou o filho de Jair Bolsonaro com 45% das intenções de voto, contra 44% do petista.

Na semana passada, Flávio e Lula estavam tecnicamente empatados: o candidato do PL registrava 47%, e o presidente, 45%.

Os números devem ditar os rumos dos últimos dias das eleições, inclusive a estratégia de ambos para o debate entre eles na TV Globo, que acontecerá nesta sexta-feira.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral