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Política

A pesquisa que poderá confirmar cenário mais acirrado sobre corrida presidencial

Levantamento do Datafolha será divulgado nesta quinta-feira, a três dias da segunda fase da corrida ao Palácio do Planalto

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 out 2026, 06h00 | Atualizado em 22 out 2026, 10h21
Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva
Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva (Vittor Sales/Ricardo Stuckert/Divulgação)
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A pesquisa que poderá confirmar cenário mais acirrado sobre corrida presidencial Priorize VEJA no Google

A três dias do segundo turno da corrida presidencial, as campanhas de Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva estarão atentas à divulgação dos números da pesquisa do instituto Datafolha.

Os números poderão reforçar a percepção de acirramento da disputa pelo Palácio do Planalto, assim como ocorreu ontem pelo levantamento da Quaest, que mostrou o filho de Jair Bolsonaro com 45% das intenções de voto, contra 44% do petista.

Na semana passada, Flávio e Lula estavam tecnicamente empatados: o candidato do PL registrava 47%, e o presidente, 45%.

Os números devem ditar os rumos dos últimos dias das eleições, inclusive a estratégia de ambos para o debate entre eles na TV Globo, que acontecerá nesta sexta-feira.

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