A próxima pesquisa Genial/Quaest, prevista para divulgação em 10 de junho, chega em um dos momentos mais movimentados da corrida presidencial de 2026. O levantamento será o primeiro do instituto após uma série de pesquisas de outros institutos apontarem mudanças relevantes no cenário eleitoral.

Realizada entre os dias 5 e 8 de junho com 2.004 entrevistados, a pesquisa poderá ajudar a responder três perguntas centrais da disputa.

Lula consolidou vantagem?

O principal foco estará na distância entre Lula e Flávio Bolsonaro nos cenários de primeiro e segundo turno. Pesquisas divulgadas nas últimas semanas indicaram aumento da vantagem do presidente em diferentes institutos. A nova Quaest mostrará se esse movimento se consolidou ou se houve recuperação do senador após as primeiras semanas de desgaste.

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O desgaste de Flávio chegou ao eleitorado de centro?

Outro ponto observado será o comportamento dos eleitores independentes e de centro. Levantamentos recentes sugeriram que parte das perdas do senador ocorreu justamente entre segmentos menos alinhados ideologicamente. Como a Quaest divulga recortes detalhados por perfil de eleitor, a pesquisa poderá indicar se o desgaste continua concentrado ou se se espalhou para grupos mais amplos.

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Há espaço para uma alternativa na direita?

A pesquisa também poderá mostrar se nomes como Ronaldo Caiado e Romeu Zema começam a capturar parte dos eleitores insatisfeitos ou se a polarização continua predominando. Até agora, a maior parte dos levantamentos sugere que eventuais perdas de Flávio têm se convertido mais em indecisão e votos brancos ou nulos do que em crescimento expressivo de outros candidatos.

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Como será a pesquisa

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07661/2026, a Genial/Quaest entrevistará 2.004 eleitores entre os dias 5 e 8 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Os resultados serão divulgados em 10 de junho e devem oferecer um dos retratos mais aguardados da corrida presidencial neste início de pré-campanha.